高球》犯下輕率魯莽駕駛 「老虎」伍茲出庭認罪

伍茲對他犯下「輕率魯莽駕駛（reckless driving）」認罪，免去牢獄之災。（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕高爾夫球星「老虎」伍茲最近剛開始恢復練球，但今天他為了5個月之前，服藥後開車上路被警方攔下的案件出庭，伍茲對他犯下「輕率魯莽駕駛（reckless driving）」認罪，雖免去牢獄之災，依照認罪協商的結果，伍茲仍得接受轉化課程（diversion program）。

今年5月29日警方發現，伍茲昏睡在他的賓士轎車裡，懷疑他受藥物影響仍駕駛車輛，當場上拷帶回警局。事後伍茲表明，是吃了醫師處方藥，不知會有這麼強的影響。

今天出庭時，他對「輕率魯莽駕駛」罪表明認罪，檢方則撤回受藥物影響駕駛車輛（DUI）的指控。伍茲接下來將有為期1年的假釋期，必須接受轉化課程，包括繳250美元罰款及訴訟費用，他已經完成50小時的社區服務，符合這個程序的另1項要求。

法官波索帕拉朵當庭諭知伍茲：「這個特別的認罪協商決議不包含刑期，但是，如果在假釋期間你違反相關規定，我會取消假釋，改判你入獄90天，再加500美元罰款。」

檢察官艾隆柏格則表示，這個轉化課程只適用第1次因為犯下「受影響情況下駕駛車輛（DUI）」罪刑的人，但是大部分因為DUI遭起訴的對象，幾乎都是累犯，不適用這個轉化課程。