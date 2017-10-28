MLB》達比修遭歧視？美球迷怒轟太空人「太過份」（影音）

Gurriel mocking Darvish?? pic.twitter.com/DsHz12HT3O — You （@CoIIier） 2017年10月28日

〔體育中心／綜合報導〕道奇日投達比修有被太空人打爆，先發1.2局失掉4分黯然退場。眼尖的美國球迷逮中一名太空人打者開轟後，做出疑似歧視亞洲人的動作，吸引《洛杉磯時報》等美國媒體報導。

2局下，古巴籍打者古利爾（Yuli Gurriel）從達比修手中轟出全壘打，回到休息室之後，做了一個拉眼皮的動作，被美國球迷逮中PO網表示，「吉利爾在模仿達比修？？？」

過去美國女星凱特戈瑟林（Kate Gosselin）也曾在2013年PO出將眼皮往後拉的照片，被抨擊歧視亞洲人的特徵，如今古利爾類似動作被認為是在模仿達比修，有歧視的嫌疑，棒球作家Keith Law也表示，「這動作很不ＯＫ。」

古利爾2014年去過日本職棒打球，去年跟太空人簽下5年4750萬美元合約，今年打出身價，季賽139場轟出18發全壘打，打擊率0.299。

古利爾做出疑似歧視的動作。（取自推特）

古利爾做出疑似歧視的動作。（取自推特）

美國女星凱特戈瑟林曾因為這個動作被批評歧視亞洲人。（取自推特）