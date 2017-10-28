2017 台北世大運

NBA》落後18分大逆轉 勇士末節力退巫師

2017/10/28 15:10

杜蘭特今天表現亮眼。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天勇士在主場迎戰巫師，面臨一度落後18分的窘境仍臨危不亂，在末節雙方數度互換領先後打出一波7：0攻勢，終場以120：117成功逆轉戰局。

第三節結束勇士10分落後，末節開始打出一波11：2攻勢力挽戰局，將比數追至1分差，比賽剩7分鐘時D.魏斯特（David West）上籃攻下超前分，之後雙方數度互換領先，勇士最後三分鐘再拚出7：0攻勢成功逆轉戰局。

柯瑞（右）進帳20分、8助攻。（美聯社）

此役杜蘭特（Kevin Durant）繳出全場最高31分、11籃板的雙十成績；柯瑞（Stephen Curry）進帳20分、5籃板、8助攻；K.湯普森（Klay Thompson）也有18分，值得一提的是，替補球員D.魏斯特今天上場15分鐘就拿下16分、4籃板。

巫師則由波特（Otto Porter Jr）拿下全隊最高分29分、10籃板雙十表現，沃爾（John Wall）則有20分、14助攻，雙槍之一的畢爾（Bradley Beal）則在次節就因與格林（Draymond Green）爆發衝突雙雙遭驅逐。

波特（右）。（USA TODAY Sports）

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