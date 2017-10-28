2017 台北世大運

MLB》遭太空人打者歧視 達比修有說重話（影音）

2017/10/28 13:08

〔體育中心／綜合報導〕太空人古巴籍打者古利爾（Yuli Gurriel）開轟砲打日投達比修，回休息室做出歧視動作，引起美國社群媒體一片譁然，美媒也呼籲大聯盟要對這種行為做出懲處。

達比修賽後表示，他有看到古利爾的手勢，認為這是對全世界人們的不尊重，太空人的亞洲球迷也會有這種感覺，大聯盟應該要對古利爾做一些懲處。不過他也說，大家都不是完美的人，古利爾如此，他自己也是如此，「他犯這個錯誤，我覺得大家都能從中學習。」

大聯盟將著手調查古利爾的歧視行為。（取自推特）

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，古利爾賽後很後悔，將會對外發布聲明。知名記者海曼Jon Heyman透露古利爾將會道歉，並表示自己無意冒犯達比修。

大聯盟當局已對此事展開調查，主席曼佛瑞（Robert Manfred）將於明天跟古利爾會面，屆時將決定是否有任何懲處。

達比修比賽中就發現古利爾的手勢：

相關關鍵字： MLB 達比修有 世界大賽

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