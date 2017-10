MLB》遭太空人打者歧視 達比修有說重話（影音）

〔體育中心/綜合報導〕太空人古巴籍打者古利爾(Yuli Gurriel)開轟砲打日投達比修,回休息室做出歧視動作,引起美國社群媒體一片譁然,美媒也呼籲大聯盟要對這種行為做出懲處。

達比修賽後表示,他有看到古利爾的手勢,認為這是對全世界人們的不尊重,太空人的亞洲球迷也會有這種感覺,大聯盟應該要對古利爾做一些懲處。不過他也說,大家都不是完美的人,古利爾如此,他自己也是如此,「他犯這個錯誤,我覺得大家都能從中學習。」

大聯盟將著手調查古利爾的歧視行為。(取自推特)

太空人總教練辛奇(A.J. Hinch)表示,古利爾賽後很後悔,將會對外發布聲明。知名記者海曼Jon Heyman透露古利爾將會道歉,並表示自己無意冒犯達比修。

大聯盟當局已對此事展開調查,主席曼佛瑞(Robert Manfred)將於明天跟古利爾會面,屆時將決定是否有任何懲處。

達比修比賽中就發現古利爾的手勢:

From the Japanese broadcast: Darvish seemed to have known mid-game about Gurriel's gesture. pic.twitter.com/CQPcc4P6u2