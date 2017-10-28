中華奧會今舉行委員選舉 下個月將改選

中華奧會主席林鴻道（中）宣布第12屆委員當選名單。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕中華奧會今天上午舉行第12屆委員選舉，參選的34位一般委員、2位運動委員都獲得過半選票，順利當選，奧會預計11月25日舉辦執行委員、副主席及主席選舉。

奧會委員選舉由上屆68位委員投票，今天出席的有58人，預計選出34位一般委員，由於參選人數也是34，即為同額競選，每位參選委員獲得過半選票即代表當選。

台灣男籃總教練周俊三（右）當選奧會委員。（記者卓佳萍攝）

現任奧會主席林鴻道會後唱名當選名單，他也恭喜以上委員，秘書長沈依婷則表示，今日選舉一切順利，至於談到外界對奧會選舉的質疑，她表示，一切按照國際奧會章程，委員任期四年一任，這屆任期到12月31日任滿，奧會將在年底前改選，若無法如期完成，將是嚴重違規。

以下為當選名單：

1王琇娟 中華民國合氣道協會理事長

2何卓飛 教育部體育署前署長

3何俊陽 中華民國射箭協會副理事長

4宋耀明 理律法律事務所合夥律師

5周俊三 台灣男籃總教練

6周適偉 周適偉診所負責醫師

7林哲宏 教育部體育署副署長

8林華韋 台灣體育運動大學校長

9林樹旺 時代法律事務所主持律師

10林瀛洲 桃園長庚體適能中心主任

11洪志昌 教育部體育署競技組組長

12胡競英 兄弟象股份有限公司董事

13柴惠敏 台北市物理治療師公會理事長

14逄廣華 宏國德霖科技大學休閒系系主任

15高志鵬 立法委員

16高金素梅 立法委員

17高俊雄 國立體育大學校長

18許秀玲 教育部體育署國際組組長

19陳士魁 中華奧會副主席

20陳任邦 中華民國壘球協會理事長

21陳光復 中華民國帆船協會副理事長

22陳全壽 行政院體發會委員

23陳怡安 跆拳道國手

24陳建平 中華奧會副主席

25陳建宏 中華民國雪橇協會副理事長

26陳美燕 國立台灣師範大學教授

27黃希文 海悅廣告董事長

28黃志雄 新北市體育總會理事長

29黃忠仁 中華民國卡巴迪運動協會理事長

30葉政彥 中華民國藤球協會理事長

31劉渼麗 中華民國體育運動舞蹈總會副會長

32潘維剛 財團法人現代婦女基金會董事長

33蔡家福 中華民國縣市體育會全國聯合總會會長

34蔡賜爵 中華奧會副主席

運動員委員名單

1朱木炎 國立體育大學專技人員

2林怡君 運動員

中華奧會今天舉辦第12屆委員選舉。（記者卓佳萍攝）

中華奧會當選委員名單公布。（記者卓佳萍攝）