電競》11月「吃雞月」 東西半球將舉辦《絕地求生》電競賽事

電子大廠IEM、《絕地求生》韓國代理商都將在11月中舉行電競賽事。（取自Intel Extreme Masters官網）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕舉辦大型電競賽事資歷深厚的「英特爾極限大師賽」（Intel Extreme Masters，簡稱IEM）將在11月18日、19日於美國奧克蘭舉辦多人線上射擊遊戲《絕地求生》電競賽事，高達320支歐洲隊伍近日將進行預選三輪賽制，最終脫穎而出的8支歐、美勁旅將挺進18日奧克蘭主場館，與主辦單位邀請的12支知名戰隊，共20支隊伍爭奪「最強吃雞王」及20萬美金總獎金。

《絕地求生》全球熱度仍在不斷提高，自 3 月底上市以來，目前銷售已超過 1,300 萬套。（取自絕地求生官網）

IMT官方邀請的十二支戰隊包括：TSM、TL、Noble、Luminosity、Alliance、Cloud9、GCE、NIP、Penta Sports、EG、Tempo Storm、Method Gaming。

賽制採團隊第一人稱視角，每支戰隊組成四人，在奧克蘭二日賽事中，每支隊伍將會完成八個對戰組合，最終排位將根據對戰結果及殺人數做為積分評判標準。

20萬總獎金池中，第一名將可獲得6萬美金、第二名4萬5、第三名3萬、第四名2萬、第五名1萬5、第六名1萬2、第七名1萬、第八名8000。

回到東半球，《絕地求生》韓國代理商Kakao Games日前也宣布，將與遊戲廠商Bluehole工作室合作舉行「2017 G-STAR亞洲邀請賽」，線上預選賽近日將開始進行，線下賽事將於11月16日至19日的韓國釜山「 G★2017」電玩展中登場，總計將會有來自中日韓各個亞洲國家共20支隊伍參與，同樣角逐「最強吃雞王」頭銜與高額獎金。