鬥陣特攻》世界盃重大變革 不再以紅藍方區分、新增第三人稱視角觀戰

[1]遊戲總監Jeff Kaplan在27日釋出的研發影片中透露世界盃的重大變革。（取自鬥陣特攻YOUTUBE頻道）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》賽事轉播最讓觀眾詬病的，莫過於缺乏第三人稱視角，只能透過某位選手操作英雄的第一人稱視角觀看，讓觀眾無法看清全盤戰局發展；對此，遊戲總監Jeff Kaplan在27日釋出的研發影片中表示，在即將到來的世界盃期間，觀眾將可看到不同國家隊有著不同隊色區別彼此，且不同隊伍英雄招式的特效顏色也會有所不同，更重要的，未來將加入「俯瞰式互動地圖」，觀戰者將擁有第三人稱視角綜觀戰局。

針對「俯瞰式互動地圖」，Jeff Kaplan解釋，，未來賽況播報員可以看見對戰十二支英雄在地圖上的確切位置，同時也會顯示每支英雄的大絕蓄能進度，與被控場與否。

未來遊戲將可在第三人稱模式下觀看比賽時啟動「第三人稱智慧型攝影機」，啟動後會有一台攝影機自動跟隨戰況，他認為這將會大大增進第三人稱的觀戰品質。未來或許可以避免「源氏」龍一文字飛來飛去或是閃光的三階段瞬移常常讓觀眾眼光撩亂的情況發生。

接著，有關於世界盃的遊戲介面變革，Jeff Kaplan更透露，挺進世界盃的八國代表隊將會有自己的隊伍配色，不再以紅藍方分隊，且每支隊伍有兩種顏色，為主客場配色一深一淺；另外，當每支隊伍選手操作的英雄施放技能也會改成各自隊伍顏色，好區分到底是哪一隊的英雄施放大招。

Jeff Kaplan還表示，世界盃期間，如果有選手在比賽中斷線，遊戲將自動暫停，無須等到官方人員手動按下暫停，以保障競技比賽的公平性。

最後，Jeff Kaplan也說，「我們將《鬥陣特攻》世界盃視為一個持續改善觀賽體驗的重要里程碑，在世界盃之後，我們的目標將放在《鬥陣特攻》職業電競聯賽上，盡可能為各位帶來舒適的觀賽體驗。」

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