網球》年終賽「辛然配」4強止步 「瑞士公主」三度退休

「辛然配」4強止步。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017WTA年終總決賽正於新加坡進行，即將退休的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis），偕同我國搭檔詹詠然力戰2盤，仍以4：6、6：7（ 5：7）不敵第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova），頭號種子「辛然配」4強止步、19連勝中斷，37歲的辛吉絲也第三度引退，告別20多年職業生涯。

「高齡」37歲的辛吉絲，職業生涯共獲25座大滿貫金盃，包括5座女單、13座女雙與7座混雙，這也是當代網壇傳奇繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後，第三回高掛球拍。如今這位名人級堂巨星強調，年紀真的大了，不會考慮再度復出，而被譽為「瑞士公主」的她，轉換跑道後繼續推廣網球運動，包括協助母親在瑞士創辦多年的網球學院。

28歲的詹詠然，與辛吉絲自今年2月起合拍，聯手打下印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網大滿貫、武漢、北京共達9座女雙冠軍。「辛然配」女雙排名並列世界第1、2017年終球后、獲選WTA「年度最佳雙打」，本屆年終賽也是她們合作的最終站。

「辛然配」4強止步。（歐新社）

「辛然配」4強止步。（美聯社）

「辛然配」4強止步。（美聯社）