排球》朝衛冕邁進 台電女排力退中纖

〔記者粘藐云／台中報導〕企業排球聯賽今在台灣體育運動大學開打，衛冕軍台電女排以局數3：1力退中國人纖，台電總教練姚承杉表示，今天雖然贏下這場比賽，但球員背負連霸壓力，狀況調整仍未達最佳。

台電在第1局率先搶下局末點，取得24：19領先，隨後遭中纖頑強抵抗，連搶4分，追到剩1分差，第2局中纖則以22：25扳回一城，後兩局台電分別以25：23、25：21拿下。

姚承杉表示，開賽球隊發生較多失誤，後面幾局才慢慢回穩，加上「自由女神」楊孟樺傷勢未癒，讓台電的調度上有些困難，「孟樺大概還要1個多月才有辦法上場，也因為她缺陣，陣容得做出調整，整體狀況還不到最理想。」

目前台電已經拿下5連霸，姚承杉認為，球員背負不小壓力，「大家對連霸有所期待，所以我也鼓勵球員，要藉著聯賽來提升自己的球技，勝負不一定是最重要的。」

日前在世大運引起高度關注的「阿非」陳菀婷，效力的中國人纖不敵台電吞下首敗，她透露：「昨天才改打快攻手，覺得在攔網的部分還可以再加強。」她表示，不管是在場上哪個位置，都得做好自己該做的。

面對從亞錦賽到現在的企業聯賽，陳菀婷說：「一開始就知道這樣的賽程安排，主要還是心態上挑整，技術面就交給教練。」她透露，會在睡前和自己對話，不斷提醒自己獲得很多球迷的支持，也因為如此更要堅持下去。

台電曾琬羚（記者粘藐云攝）

中國人纖陳菀婷。（記者粘藐云攝）

中國人纖陳姿雅。（記者粘藐云攝）