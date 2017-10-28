網球》辛吉絲退休享受人生 祝福詹詠然往後更好

「瑞士公主」辛吉絲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）第三度退休，表態要好好享受人生，也不忘祝福生涯最後搭檔詹詠然：「我相信她的潛力十足，往後表現會更好！」

2017WTA年終總決賽正於新加坡進行，辛吉絲／詹詠然週六下午力戰2盤，4：6、6：7（ 5：7）爆冷不敵第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova），頭號種子「辛然配」4強止步、19連勝中斷，37歲的辛吉絲也正式引退，告別長達20多年職業生涯，「很遺憾，我們都希望有個更好結束，像是贏得奬盃。」她也強調，網球帶給自己許多快樂，往後不會離開這個領域。

談到自己搭檔，「瑞士公主」表示：「我由衷祝福詠然未來一切順利，如果她能在往後歲月中，帶著今年所學到的東西繼續下去，肯定能打出更好成績。」辛吉絲表示，過去當對手時，就看出詹詠然擁有非常出色的技術與條件，「如今她甚至變得更好了，我期待未來看到她的演出，畢竟她才28歲。」她也提及先前美網奪冠的難忘回憶，「我們變成一個緊密的團隊，彼此相互扶持成長著，雖然有些壓力，當時感覺就像是，我要幫詠然拿到一個大滿貫冠軍。」

辛吉絲職業生涯共獲25座大滿貫金盃，包括5座女單、13座女雙與7座混雙，這也是當代網壇傳奇繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後，第三回高掛球拍，「感謝上帝，我非常感激，因為過往場上所發生的一切，好與壞的事比較起來，大約是95%對5%。」如今這位名人堂巨星也透露，退休後將回到家裡，享受騎馬、滑雪的休閒時光，尤其是陪伴家人與好友，「等著看吧，我有很多事可做呢。」

「瑞士公主」辛吉絲（左）。（法新社）