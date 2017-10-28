LOL世界賽》「BO5王者」SKT連三年打進冠軍戰 中國RNG遭逆轉惜敗

[1]SKT以3比2逆轉戰局，打敗RNG挺進最終冠軍戰，這也是SKT連三年打進冠軍戰。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽本（28）日進行四強賽事，由韓國SKT Telecom T1對上「全華班」中國RNG，在全場地主粉絲加持下，前三局RNG以2比1，把SKT逼入淘汰邊緣；但SKT不愧是三屆冠軍，第四局變陣換上Peanut打野，順利將萎靡戰況扭轉，加上中路Faker加里歐優異操作，最終還是以3比2逆轉戰局，打敗RNG挺進最終冠軍戰，本次交手也是RNG繼前身皇族在S3冠軍戰輸給SKT後，再度在最高殿堂輸給對手。

[2]首局RNG先選，選擇慎（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、馬爾札哈（Xiaohu）、圖奇（Uzi）與珍娜（Ming）；SKT則是剛普朗克（Huni）、札克（Blank）、加里歐（Faker）、崔絲塔娜（Bang）與布里茨（Wolf）。（取自Twitch）

開局RNG展現招牌隊伍連動，先是在7分鐘小龍池前碰撞收下兩顆人頭，接著又在下路5打4擊殺加里歐（Faker），靠著視野優勢率先拿下六外塔，掌握分推節奏，27分鐘二度嘗試開巴龍成功，雙方打出3換3，很快地，兩邊再度於紅方野區交戰，這次換SKT抓下史瓦妮（Mlxg），又於中路收下圖奇（Uzi），也讓RNG巴龍優勢沒有發揮到。

但36分鐘SKT三人被RNG全員包夾收下兩顆人頭，RNG果斷打進高地收下兵營後，回頭吃下第二條巴龍，SKT想用遠古巨龍做交換，但卻被史瓦妮偷下，接著被趕來的RNG打出一波0換4，最終在38分鐘拿下首勝。

[3]第二局SKT先選卡蜜兒（Huni）、古拉格斯（Blank）、加里歐（Faker）、法洛士（Bang）與雷茲娜（Wolf）；後選的RNG則是吶兒（Letme）、夜曲（Mlxg）、馬爾札哈（Xiaohu）、圖奇（Uzi）與銳空（Ming）。（取自Twitch）

開局SKT中野組合積極跑線，5分鐘就收下首條小龍，下路也同步開殺，儘管夜曲（Mlxg）接連收下古拉格斯（Blank）及卡蜜兒（Huni），但加里歐也趕到擊殺夜曲，18分鐘SKT中路招喚預示者推倒中外塔，視野打開後，加里歐（Faker）展開優異遊走支援，助隊伍取得巴龍與第四條小龍，靠著巴龍BUFF開通兩路兵營，30分鐘會戰再靠著加里歐「英靈之門」轟炸控場，助隊伍拿下四顆人頭，順利追平比數。

[4]第三局RNG先選，選擇茂凱（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、雷茲（Xiaohu）、汎（Uzi）與塔里克（Ming）；SKT則是卡蜜兒（Huni）、札克（Blank）、加里歐（Faker）、崔絲塔娜（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

開局雙方中路成為打野重點照顧對象，也各有取得擊殺，但相較雷茲發育較好、早早取得2顆人頭提早發育，13分鐘RNG策劃四人夾殺收下加里歐（Faker）及崔絲塔娜（Bang），並取得預示者，再守下SKT集結推塔企圖，20分鐘RNG於中路旁野區打出0換3，拿下巴龍，靠著這波優勢打進對方高地，眼看卡蜜兒（Huni）仍在分推，RNG殺紅眼直接拆掉對方主堡，成功在23分鐘就收下勝利。

[5]第四局SKT先選吶兒（Huni）、古拉格斯（Peanut）、加里歐（Faker）、寇格魔（Bang）與露露（Wolf）；後選的RNG則是藍寶（Letme）、嘉文四世（Mlxg）、雷茲（Xiaohu）、圖奇（Uzi）與索拉卡（Ming）。（取自Twitch）

面臨淘汰邊緣的SKT本局變陣，由Peanut上場取代Blank，但開局三線仍呈劣勢，13分鐘雷茲（Xiaohu）更收下古拉格斯取得首殺（Peanut），18分鐘又一波三夾一成功收下吶兒（Huni），但SKT也趁對方轉線空檔連拿兩塔，24分鐘SKT又在巴龍池旁先把嘉文四世（Mlxg）打殘後假開巴龍，等RNG上前防守後突襲打出團滅，順利收下巴龍取得六外塔優勢。

儘管下一波高地前進攻被對方嘉文四世搭配藍寶（Letme）大絕融化四人，但3分鐘後SKT重返高地，寇格魔（Bang）先是噴死圖奇（Uzi），藍寶也跟著死亡，最終SKT打出0換5，成功在32分鐘推倒主堡。

[6]第五局RNG先選，選擇慎（Letme）、李星（Mlxg）、庫奇（Xiaohu）、崔絲塔娜（Uzi）與塔里克（Ming）；SKT則是吶兒（Huni）、嘉文四世（Peanut）、加里歐（Faker）、凱特琳（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

開局雙方打野不斷爭奪下路視野，防止自家AD被GANK，而上路吶兒（Huni）幾乎是打穿對線的慎（Letme），也讓庫奇（Xiaohu）選擇與慎換線防守，但清兵較慢的慎來到中路等於是解放加里歐（Faker），讓其開啟遊走支援模式，順利打出破口助隊伍取得三外塔。

隨著巴龍現蹤，兩邊都嘗試開啟未果，直到33分鐘SKT抓下落單的李星，成功吃下巴龍，連拿兩路兵營，39分鐘再轉下吃遠古巨龍，隨即靠著大吶兒一推二讓李星及庫奇瞬間融化，SKT打出一波ACE，最終在40分鐘拿下勝利。

[7]SKT教練Kkoma在隊伍1比2瀕臨淘汰之際，選擇換上Peanut取代Blank重整套路，也取得成效。（取自LOL Esports flickr）