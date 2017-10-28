羽球》三局拍下青奧金牌 戴資穎首闖法國賽冠軍戰

戴資穎擊敗中國何冰嬌挺進冠軍賽。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕花都愛小戴！世界球后戴資穎今天在法國羽球超級賽女單四強戰，以21：14、17：21、21：8，拍下中國何冰嬌，生涯首度挺進法國賽冠軍戰，對手將是山口茜與辛度勝方。

世界排名第8的中國女將何冰嬌左手持拍，她是2014年南京青奧女單金牌，今年日本超級賽亞軍。

過去戴資穎與何冰嬌兩度交手，各有1勝，上次碰頭是去年底杜拜年終賽，當時小戴以直落二獲勝。

戴資穎首局一波6：1好的開始，何冰嬌祭出變速策略，緊追到1分差，第一次技術暫停前小戴取得11：7領先，後半段小戴習慣對手攻擊節奏，從中破解取分，打出一波6：0小高潮，先馳得點。

次局戴資穎先來到6：3領先，對手搶網前屢次失誤，小戴以11：6，進入後半段，但此時遇到一波小亂流，小戴回拍掛網失誤較多，反倒讓對方連下6分逆轉，何冰嬌趁勢帶走次局，雙方進入決勝局。

戴資穎、何冰嬌兩人今天防守都很有水準，來回拍數多，何冰嬌左手反拍力道十足，但進到決勝局時，何冰嬌失誤較多，小戴決勝局先以11：4擁有絕對優勢，小戴此局攻擊修正後，致勝球大多壓在線邊，失誤下降，僅讓對手拿下8分，挺進決賽。

戴資穎四強戰面對中國何冰嬌。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎四強戰面對中國何冰嬌。（資料照，BadmintonPhoto提供）