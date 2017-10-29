世界大賽Live》太空人主場搶聽牌 道奇推伍德全力守勝

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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道奇
|0
|0
|0
|1
|0
|
太空人
|
0
|0
|0
|0
|
0
第二局
2局上，太空人先發摩頓繼續讓道奇3上3下。
2局下，柯瑞亞（Carlos Correa）雖先選到四壞保送上壘，不過下棒古利爾（Yuli Gurriel）擊出雙殺打，瑞迪克（Josh Reddick）則是滾地球出局。
第一局
1局上，開路先鋒泰勒（Chris Taylor）率先敲安上一壘，席格（Corey Seager）吞K，透納 （Justin Turner）擊出內野高飛球遭接殺，泰勒盜二壘失敗，形成另類3上3下。
1局下，道奇先發伍德讓太空人3上3下。
賽前報導
〔記者郭羿婕／綜合報導〕太空人力拚休士頓3戰全勝封王，今推摩頓（Charlie Morton）乘勝追擊，他今年季後賽先發3場，1勝1敗、防禦率6.23。道奇盼戰線拉回洛杉磯，但未讓克蕭提前出馬，照原定計畫由伍德（Alex Wood）掛帥，只是伍德僅在國聯冠軍賽投1場，對小熊4.2局失3分吞敗，添加變數。
先發打序
|
道奇
|
守位
|
棒次
|
太空人
|
守位
|
C.Taylor
|
CF
|
1
|
G.Springer
|
CF
|
C.Seager
|
SS
|
2
|
A.Bregman
|
3B
|
J.Turner
|
3B
|
3
|
J.Altuve
|
2B
|
C.Bellinger
|
1B
|
4
|
C.Correa
|
SS
|
Y.Puig
|
RF
|
5
|
Y.Gurriel
|
1B
|
L.Forsythe
|
2B
|
6
|
J.Reddick
|
RF
|
A.Barnes
|
C
|
7
|
E.Gattis
|
DH
|
J.Pederson
|
DH
|
8
|
M.Gonzalez
|
LF
|
E.Hernandez
|
LF
|
9
|
M.McCann
|
C
|
A.Wood
|
先發投手
|
C.Morton