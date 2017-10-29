世界大賽Live》太空人主場搶聽牌 道奇推伍德全力守勝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 道奇 0 0 0 1 0 太空人 0 0 0 0 0

第二局

2局上，太空人先發摩頓繼續讓道奇3上3下。

2局下，柯瑞亞（Carlos Correa）雖先選到四壞保送上壘，不過下棒古利爾（Yuli Gurriel）擊出雙殺打，瑞迪克（Josh Reddick）則是滾地球出局。



第一局

1局上，開路先鋒泰勒（Chris Taylor）率先敲安上一壘，席格（Corey Seager）吞K，透納 （Justin Turner）擊出內野高飛球遭接殺，泰勒盜二壘失敗，形成另類3上3下。

1局下，道奇先發伍德讓太空人3上3下。



賽前報導

〔記者郭羿婕／綜合報導〕太空人力拚休士頓3戰全勝封王，今推摩頓（Charlie Morton）乘勝追擊，他今年季後賽先發3場，1勝1敗、防禦率6.23。道奇盼戰線拉回洛杉磯，但未讓克蕭提前出馬，照原定計畫由伍德（Alex Wood）掛帥，只是伍德僅在國聯冠軍賽投1場，對小熊4.2局失3分吞敗，添加變數。

先發打序