2017 台北世大運

世界大賽Live》太空人主場搶聽牌 道奇推伍德全力守勝

2017/10/29 08:57

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

道奇

 0 0 0 1 0

太空人

0

 0 0 0

0

第二局

2局上，太空人先發摩頓繼續讓道奇3上3下。

2局下，柯瑞亞（Carlos Correa）雖先選到四壞保送上壘，不過下棒古利爾（Yuli Gurriel）擊出雙殺打，瑞迪克（Josh Reddick）則是滾地球出局。

第一局

1局上，開路先鋒泰勒（Chris Taylor）率先敲安上一壘，席格（Corey Seager）吞K，透納 （Justin Turner）擊出內野高飛球遭接殺，泰勒盜二壘失敗，形成另類3上3下。

1局下，道奇先發伍德讓太空人3上3下。

賽前報導

〔記者郭羿婕／綜合報導〕太空人力拚休士頓3戰全勝封王，今推摩頓（Charlie Morton）乘勝追擊，他今年季後賽先發3場，1勝1敗、防禦率6.23。道奇盼戰線拉回洛杉磯，但未讓克蕭提前出馬，照原定計畫由伍德（Alex Wood）掛帥，只是伍德僅在國聯冠軍賽投1場，對小熊4.2局失3分吞敗，添加變數。

先發打序

道奇

守位

棒次

太空人

守位

C.Taylor

CF

1

G.Springer

CF

C.Seager

SS

2

A.Bregman

3B

J.Turner

3B

3

J.Altuve

2B

C.Bellinger

1B

4

C.Correa

SS

Y.Puig

RF

5

Y.Gurriel

1B

L.Forsythe

2B

6

J.Reddick

RF

A.Barnes

C

7

E.Gattis

DH

J.Pederson

DH

8

M.Gonzalez

LF

E.Hernandez

LF

9

M.McCann

C

A.Wood

先發投手

C.Morton
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