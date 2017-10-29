中職》打線身價不到五虎將一半 平價兄弟打出大驚奇

中信兄弟打出全新氣象。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣大賽昨天開打，中信兄弟以8：5擊敗Lamigo桃猿，讓不少象迷眼睛為之一亮，其中先發打線的平均薪資僅25.8萬，比去年拿下「三連亞」的53.2萬還要少一半，「小象」打出新氣象更讓球迷感到驚奇。

今年中信兄弟在台灣大賽的先發打序平均月薪僅25.8萬，其中最低的是開路先鋒王威晨，月薪僅5萬，其次則是捕手林明杰的7萬，相較於去年台灣大賽的開路先鋒張正偉的40萬，以及捕手鄭達鴻的46萬，分別約八分之一與六分之一。

至於Lamigo桃猿今年的打線，團隊月薪為31萬，也較兄弟高出不少，今晚的台灣大賽第2戰，中信兄弟的後起之秀若能再扳倒年度勝率第一的桃猿，身價將再度成為球迷之間討論的熱門話題。

今年中信兄弟台灣大賽打線平均薪資：25.8萬

1.王威晨 5萬

2.吳東融 8萬

3.周思齊 60萬

4.詹子賢 9萬

5.張志豪 36萬

6.陳子豪 18萬

7.彭政閔 70萬

8.林明杰 7萬

9.陳江和 20萬

去年中信兄弟台灣大賽打線平均薪資：53.2萬

1.張正偉 40萬

2.張志豪 36萬

3.周思齊 60萬

4.林智勝120萬

5.蔣智賢 44萬

6.彭政閔 70萬

7.許基宏 25萬

8.鄭達鴻 46萬

9.王勝偉 38萬

五虎將平均薪資：57.6萬

今年Lamigo桃猿台灣大賽打線平均薪資：31萬

1.藍寅倫 14萬

2.林智平 36萬

3.王柏融 50萬

4.林泓育 50萬

5.朱育賢 15萬

6.陳俊秀 42萬

7.郭嚴文 32萬

8.林承飛 16萬

9.黃浩然 24萬