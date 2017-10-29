MLB》拉鳳眼歧視達比修 聯盟震怒 古利爾遭禁賽5場

太空人古利爾對達比修轟出陽春砲後，回到休息室做了拉出單眼皮動作嘲諷達比修，被各界強烈抨擊。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕太空人古巴籍打者古利爾（Yuli Gurriel）開轟砲打日投達比修，回休息室做出歧視動作，引起美國社群媒體一片譁然，大聯盟今天也做出禁賽5場處分，不過並沒有立即在世界大賽中期間執行，而是要等到明年球季開賽。

太空人古巴強打古利爾可能始料未及，他對達比修比出疑似帶有種族歧視的手勢，竟引發軒然大波，昨天2局下古利爾轟出陽春砲，回到休息室他用雙手食指拉出單眼皮動作，嘲諷達比修亞洲人身分，口中還吐出「Chinito」的字眼，西班牙語意為「小中國人」，透過電視畫面放送，各界強烈抨擊，也讓大聯盟官方決定介入調查。

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天宣布，休士頓太空人隊一壘手古利爾（Yuli Gurriel）因種族歧視手勢未來將受到禁賽5場，但不是在世界大賽期間，而是要等到明年球季，曼佛瑞（Rob Manfred）在受訪時說：「如果在世界大賽中執行，我們認為有點不公平。」。

曼佛瑞表示，自己了解外界可能會對此有不同看法，這無疑是一個非常困難的決定，但自己做出了最好的判斷。而他也用3個原因來解釋為何會在明年才做出禁賽決定。

「第一點，我希望古利爾的禁賽能讓他一併達到罰薪的效果，因為大聯盟球員在正規球季結束後的10月份是沒有領薪水的。」曼佛瑞說，而且當事人達比修也表達了諒解並希望大家繼續往前看的想法，所以讓他在明年禁賽是最好的方法，而明年禁賽可以讓古利爾行使他的申訴權，雖然大聯盟球員工會確定不會提出上訴。

大聯盟MLB主席曼佛瑞。（美聯社）

古利爾2014年在日職橫濱DeNA發展，去年與太空人簽下5年4750萬美元（約14.25億台幣）合約；他解釋，在古巴和世界各地，看到亞洲人都稱中國人，他在日本打過球，了解他們覺得這種手勢是被冒犯的，對此他願意道歉。

達比修昨也在推特發文，「沒人是完美的，包括你和我，今天他做錯了，與其譴責，不如努力從中學習，如果我們能從這事件當中得到什麼，會是人們的一大步。」寬容大度的發文，得到許多球迷讚賞，林書豪在NBA曾屢遭種族歧視言論和行為攻擊，身受其害，昨也分享達比修的推特，並寫道，「真的！尊重。」

達比修有。（法新社）