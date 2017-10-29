NBA》回春？「高富帥」帕森斯拿24分助灰熊成為火箭本季天敵

「高富帥」帕森斯（中）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕火箭一哥哈登（James Harden）、R.安德森（Ryan Anderson）今日合拿42分，但另一得分好手E.戈登（Eric Gordon）卻因腸胃不適缺陣，在缺少一位得分好手下，火箭以89：103敗給天敵灰熊，值得一提的是，灰熊「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）攻下睽違2年多以來的最高分。

哈登攻下20分、8助攻，R.安德森還砍進7顆三分球，拿到22分，但球隊受限於灰熊強悍防守，團隊投籃命中率僅38.2％，本季第二度得分無緣破百，對手是灰熊，而戰績5勝2敗，至今也就唯獨打不贏灰熊，灰熊就靠著防守成為火箭天敵。

灰熊此仗先發表現並不理想，M.加索（Marc Gasol）8投1中，6分、6籃板與5助攻，主控康利（Mike Conley）僅8分進帳，全隊先發無人得分達雙位數，火力全看板凳席，眾人一共合拿67分，T.艾文斯（Tyreke Evans）貢獻14分，查莫斯（Mario Chalmers）有15分進帳。

灰熊板凳最高分是帕森斯，他面對老東家身手彷彿回春，全場出手11次命中9球，包括6顆三分球，攻下睽違已久的24分，畢竟這位年薪逾2000萬美元的球員，上次得分破20大關是2015-16賽季，在3月17日效力小牛攻下24分，率隊打贏黃蜂。