MLB》9局上海灌5分 道奇6：2痛宰太空人幫達比修復仇

佩德森敲出關鍵3分砲，率領道奇取得第2勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前一場太空人打者古利爾（Yuli Gurriel）在開轟後嘲諷道奇投手達比修有，引發譁然，今天世界大賽第4戰，道奇成功幫達比修復仇，在9局上吞下5分大局，終場以6：2擊敗太空人，將系列賽扳成2平，雙方若進行到第7戰，達比修有機會上演復仇戲碼。

道奇今天推出伍德（Alex Wood）先發，他力撐5.2局只被敲出1支安打，不過那支安打就是一發陽春彈，由太空人打者史普林格（George Springer）在6局下所轟出，率隊先馳得點，伍德也在挨轟後被換下場。

太空人先發摩頓（Charlie Morton）今繳出6.1局的優質先發，僅被道奇敲出3支安打丟1分，狂送7次三振，但太空人牛棚在9局上狂丟5分，單局發生2次保送，並被敲出3支安打，包含佩德森（Joc Pederson）的關鍵3分砲，成為壓垮太空人的最後一根稻草。

9局下道奇終結者簡森（Kenley Jansen）登板關門，擁有5分領先的道奇雖然被柏格曼（Alex Bregman）敲出陽春砲追回1分，但太空人最終仍無力追趕，簡森仍成功守住勝利，兩隊戰成2：2平手，明天將繼續在太空人主場進行聽牌戰。

古利爾今天打擊3支0繳白卷。（USA TODAY Sports）

伍德先發5.2局繳出好投。（法新社）

史普林格開轟後比出「6」的手勢。（法新社）

摩頓繳出優質先發，可惜太空人還是輸。（法新社）