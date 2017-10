〔體育中心/綜合報導〕昨天太空人打者古利爾(Yulieski Gurriel)在開轟後用帶有歧視性的動作對達比修有開嘲諷,引發外界砲轟,今天道奇打線爆發獲勝後,輪到道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)在太空人主場示威,他在賽後球隊上場慶祝時,站上投手丘做出準備動作,向太空人嗆聲意味頗為濃厚。

這段影片被美國網友瘋傳,有人認為克蕭是在向太空人示威,表示他早就準備好明天登場收下勝利了,也有人認為克蕭的舉動是在為隊友達比修有平反,無論如何,克蕭的舉動已為明天登場的第5戰炒熱話題。

Clayton Kershaw is ready... like right now. #WorldSeries https://t.co/97DDZQJKyO