LOL世界賽》連三年打冠軍戰 Faker：拿亞軍沒任何意義

艱苦贏下RNG後，Faker賽後接受現場主持人訪問。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕「BO5王者」韓國SK Telecom T1依舊延續世界賽五戰三勝制不敗紀錄，昨（29）日以3比2逆轉中國RNG，連續三年挺進《英雄聯盟》全球總決賽最終冠軍戰，賽後，SKT中路選手Faker接受現場主持人訪問，他談到，SKT目標一直是第一名，儘管中間打得有點坎坷，但他們目標沒有改變過，「如果輸給對方拿到亞軍，對我而言將沒有意義」。

首先談到勁敵RNG，Faker指出，RNG進攻非常強勢，一直是支很強的隊伍，營運與經濟能力也非常強勢，若不是SKT在末兩局打得更為集中，可能沒辦法拿下關鍵局。

至於連續五局都拿出加里歐這支英雄，Faker回應，因為加里歐在中路有優先推線權，可以先行遊走幫助隊友前期創造機會，才選出很多局的加里歐。

主持人也問Faker，隊上誰才是最帥的人，Faker表示，教練Kkoma還是最帥的男人，可能因為前一陣子的壓制讓他看起來有點老，「但今天已經整個年輕回來了，感覺Kkoma很帥」。

最後，談到隊伍的目標，Faker指出，SKT目標一直是第一名，儘管中間打得有點坎坷與不少起伏，但他們的目標從未改變，「如果輸給對方拿到亞軍，對我而言將沒有意義」，同時也謝謝大家替他們加油，也請繼續支持他們。