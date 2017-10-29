MLB》伍德世界大賽5.2局無安打 寫道奇隊史新記錄

道奇先發投手伍德寫下新記錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕MLB世界大賽第4戰道奇先發投手伍德（Alex Wood），前5.2局讓太空人打線完全熄火，雖然被「春天哥」史普林格（George Springer）敲出陽春砲破功，不過伍德仍寫下道奇隊在世界大賽中，投出最長局數無安打的鬼神紀錄。

道奇前一位在世界大賽投出最長局數無安打紀錄的投手，是人稱「上帝的左手」、史上最年輕入選名人堂球員的投手柯法斯（Sandy Koufax），他在1963年對洋基首戰投4.2局無安打，而這項記錄也在54年後被伍德打破，寫下5.2局的新記錄，而他也是自1956年後，史上第5位能在季後賽能投超出過5局以上無安打的球員。

而此役太空人先發投手摩頓（Charlie Morton）也表現亮眼，延續在美聯冠軍戰G7的氣勢，前6局結束已經連續11局無失分，不過7局上先被道奇新星貝林傑（Cody Bellinger）敲出深遠二壘安打後遭換下場，後面接替的中繼投手哈里斯（Will Harris），被佛西瑟（Logan Forsythe）敲出關鍵安打，送貝林傑回本壘拿下道奇追平分，加上太空人牛棚9局上放火，白白浪費摩頓主投6.1局僅被敲3安失1分飆7K的好投表現。

太空人先發投手摩頓表現亮眼，可惜牛棚後繼無力。（法新社）