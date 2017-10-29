LOL世界賽》中國RNG遭SKT逆轉擊敗 教練FireFox請辭負責

FireFox風哥在RNG輸給SKT後，請辭負責。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕中國RNG連續兩年《英雄聯盟》世界賽奪冠路都遭韓國「BO5」王者SKT攔截，慘遭淘汰，儘管今年成績相較去年的八強，今年以極佳狀態打進四強，一度以2比1聽牌，最終還是遭SKT逆轉吞敗，賽後，RNG教練FireFox「風哥」立即在個人微博發布請辭消息，為戰敗負責。

風哥在個人微博請辭擔鍋。（取自FireFox_風哥個人微博）

FireFox風哥昨（28）日晚上在所帶領的戰隊輸給SKT後，很快就在個人微博寫下：「感謝LPL兩年半所有粉絲跟觀眾的不吝指責與支持，即日起卸下RNG主教練一職，謝謝。」

來自台灣的風哥曾在剛起步不久的TESL聯賽「電競龍」擔任過教練，但隨著電競產業當時仍不斷穩固（即使現在也是），聯賽解散，他也丟了工作，經歷些許時間與轉折，他在2015年前往中國LPL發展，起初在LGD Gaming擔任分析師，世界賽前扶正擔任教練，最令人印象深刻的，莫過於S5小組賽時最關鍵一役選擇放出「魔鬥凱薩」，也讓隊伍輸掉了該年小組賽晉級機會。

經歷那場BP風波後，離開LGD的風哥得到EDG教練組賞識，進入二隊EDE重新出發，該年EDE打出聯賽積分第一，贏下季後賽，挺進LPL殿堂，隨即隊名更改為IMAY，風哥也從分析師拔升為副教練。

接著，風哥再於今年接下RNG總教練一職，以鐵血紀律聞名的風哥，立刻帶領RNG拿下春夏兩季亞軍成績，儘管以第二種子挺進S7世界賽，終究爬得起EDG高得更多，靠著前期侵略、後期團戰的優異表現，一路過關斬將來到四強賽，特別是這支「全華班」選手展現的成績，也讓鏡頭不能遺忘這支從「皇族」到「RNG」，世界賽永遠不可忽略的一支勁旅。

風哥請辭一出，也讓中國玩家及粉絲感到不捨，在相關論壇紛紛留言「祝風哥以後生活一切都好」、「好吧，論壇貼吧上的BP上神們有機會上位了」、「這麼快嗎？RNG可別散貨啊」、「風哥把鍋全自己一人背了」。