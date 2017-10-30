道奇太空人誰將笑著前往洛杉磯 今日賽事預告與轉播

柯蕭已在世界大賽拿下一勝。（法新社）

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MLB世界大賽，前四戰雙方各拿下兩勝，關鍵第五戰將再度上演王牌對決，道奇柯蕭（Clayton Kershaw）、太空人凱可（Dallas Keuchel），雙方第一戰對決時，由柯蕭拔得頭籌，今日對雙方都非常關鍵，贏家將可以在世界大賽獲得聽牌優勢，究竟誰將笑著前往洛杉磯進行最終決戰，棒球迷可千萬不能錯過精采賽事！

NBA例行賽方面，尼克將作客騎士，尼克在上一場對上籃網拿下本季首勝，而騎士方面則是吞下二連敗，今日賽事將會讓尼克收下二連勝，還是騎士終止連敗呢?

另一場則是由活塞面對勇士，雙方近況都不差，活塞前場才送給快艇本季首敗拿下二連勝，而衛冕軍勇士則是要以三連勝之姿在家中迎戰活塞，活塞T.哈里斯（Tobias Harris）目前場均21.7分，為全隊最高，不過勇士隊陣中，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）場均得分都在20分以上，勇士也是全聯盟唯一一支擁有三名場均20分以上的砍將。

MLB世界大賽

08:00 道奇 vs. 太空人 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA例行賽

07:00 尼克 vs. 騎士 （愛爾達體育）

08:30 活塞 vs. 勇士 （緯來體育）