2017 台北世大運

台灣大賽Live》詹智堯適時安打 兄弟4：2桃猿

2017/10/29 18:18

 

1

2

3

4

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7

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9

R

H

E

兄弟

3

 0 1

4

6

0

桃猿

1

 0 1

2

5

1

第3局

3上，詹子賢敲出二壘安打，張志豪補上一支中外野安打，打回第4分。 

3下，嚴宏鈞率先敲安上壘，詹智堯在1人出局後敲出左外野二壘安打，打回球隊第2分。

第2局

彭政閔、林明杰先後敲出安打，攻占一三壘，下一棒陳江和擊出三壘滾地球，林智平接球後先傳本壘封殺跑者，道恩斯再讓王威晨和吳東融擊出內野滾地球，成功抓到3個出局數安全下庄。

第1局

1上，吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯出現口角，差點釀成衝突，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。

吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯發生口角，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。

道恩斯雖然抓到跑者詹子賢，但卻被下一棒張志豪敲出一發2分砲，兄弟3：0領先。

1下，2人出局後，王柏融、林泓育連續安打，桃猿追回1分。

賽前報導

雙方在6戰4勝的台灣大賽系列戰中以1：1平手，今天繼續在桃園棒球場進行第2戰，Lamigo桃猿由洋投道恩斯掛帥先發，中信兄弟則是羅曼。打序方面，桃猿做出變動，將詹智堯擺進先發陣容，朱育賢在板凳待命，先發捕手也換上菜鳥嚴宏鈞；中信兄弟打線跟第一戰一樣。

先發打序

中信兄弟

棒次

Lamigo 桃猿

王威晨 2B

1

藍寅倫 RF

吳東融 SS

2

詹智堯 CF

周思齊 LF

3

王柏融 LF

詹子賢 RF

4

林泓育 DH

張志豪 CF

5

陳俊秀 1B

陳子豪 DH

6

郭嚴文 2B

彭政閔 1B

7

林承飛 SS

林明杰  C

8

林智平 3B

陳江和 3B

9

嚴宏鈞  C

羅 曼

先發投手

道恩斯

相關關鍵字： 中職 台灣大賽 中職總冠軍賽

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