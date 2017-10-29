台灣大賽Live》詹智堯適時安打 兄弟4：2桃猿

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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3
|0
|1
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4
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6
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0
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桃猿
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1
|0
|1
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2
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5
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1
第3局
3上，詹子賢敲出二壘安打，張志豪補上一支中外野安打，打回第4分。
3下，嚴宏鈞率先敲安上壘，詹智堯在1人出局後敲出左外野二壘安打，打回球隊第2分。
第2局
彭政閔、林明杰先後敲出安打，攻占一三壘，下一棒陳江和擊出三壘滾地球，林智平接球後先傳本壘封殺跑者，道恩斯再讓王威晨和吳東融擊出內野滾地球，成功抓到3個出局數安全下庄。
第1局
1上，吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯出現口角，差點釀成衝突，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。
吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯發生口角，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。
道恩斯雖然抓到跑者詹子賢，但卻被下一棒張志豪敲出一發2分砲，兄弟3：0領先。
1下，2人出局後，王柏融、林泓育連續安打，桃猿追回1分。
賽前報導
雙方在6戰4勝的台灣大賽系列戰中以1：1平手，今天繼續在桃園棒球場進行第2戰，Lamigo桃猿由洋投道恩斯掛帥先發，中信兄弟則是羅曼。打序方面，桃猿做出變動，將詹智堯擺進先發陣容，朱育賢在板凳待命，先發捕手也換上菜鳥嚴宏鈞；中信兄弟打線跟第一戰一樣。
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo 桃猿
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王威晨 2B
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1
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藍寅倫 RF
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吳東融 SS
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2
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詹智堯 CF
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周思齊 LF
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3
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王柏融 LF
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詹子賢 RF
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4
|
林泓育 DH
|
張志豪 CF
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5
|
陳俊秀 1B
|
陳子豪 DH
|
6
|
郭嚴文 2B
|
彭政閔 1B
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7
|
林承飛 SS
|
林明杰 C
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8
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林智平 3B
|
陳江和 3B
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9
|
嚴宏鈞 C
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羅 曼
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先發投手
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道恩斯