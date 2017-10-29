台灣大賽Live》詹智堯適時安打 兄弟4：2桃猿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 3 0 1 4 6 0 桃猿 1 0 1 2 5 1

第3局

3上，詹子賢敲出二壘安打，張志豪補上一支中外野安打，打回第4分。

3下，嚴宏鈞率先敲安上壘，詹智堯在1人出局後敲出左外野二壘安打，打回球隊第2分。

第2局

彭政閔、林明杰先後敲出安打，攻占一三壘，下一棒陳江和擊出三壘滾地球，林智平接球後先傳本壘封殺跑者，道恩斯再讓王威晨和吳東融擊出內野滾地球，成功抓到3個出局數安全下庄。

第1局

1上，吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯出現口角，差點釀成衝突，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。

吳東融敲出穿越三壘的高彈跳球，形成一支二壘安打，周思齊遭觸身球保送，並與桃猿洋投道恩斯發生口角，兄弟發動雙盜壘，嚴宏鈞阻殺二壘跑者時發生傳球失誤，兄弟跑回第1分。

道恩斯雖然抓到跑者詹子賢，但卻被下一棒張志豪敲出一發2分砲，兄弟3：0領先。

1下，2人出局後，王柏融、林泓育連續安打，桃猿追回1分。

賽前報導

雙方在6戰4勝的台灣大賽系列戰中以1：1平手，今天繼續在桃園棒球場進行第2戰，Lamigo桃猿由洋投道恩斯掛帥先發，中信兄弟則是羅曼。打序方面，桃猿做出變動，將詹智堯擺進先發陣容，朱育賢在板凳待命，先發捕手也換上菜鳥嚴宏鈞；中信兄弟打線跟第一戰一樣。

先發打序