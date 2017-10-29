MLB》簡森奪大聯盟最佳救援 挨2轟寫尷尬紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇守護神簡森（Kenley Jansen）今拿下2017年球季最佳救援投手獎，連續2年拿獎，不過他在今天9下挨轟，世界大賽連2戰被太空人砲火襲擊，也寫下他在世界大賽的「第一次」。

簡森蟬聯國聯救援投手獎，成為第一位連莊該獎的球員，美聯救援投手獎則由紅襪金布瑞（Craig Kimbrel）拿下，這項獎由霍夫曼（Trevor Hoffman）、里維拉（Mariano Rivera）等退休牛棚投手選出。從偶像手中得獎，簡森形容為「美夢成真」，「能和這些救援投手齊名，被認為是最好的終結者，我很感謝這些前人。」他也表達對里維拉、霍夫曼的欽佩。

簡森本季65戰5勝0敗，41次救援成功是國聯最多，防禦率1.32，5月18日對馬林魚9球三振三名打者，成為史上第79人。只不過他在世界大賽投得跌跌撞撞，G2被岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）扛出陽春砲，使戰局逼入延長賽，今天9下柏格曼（Alex Bregman）開轟，簡森連2戰被敲全壘打，上一次已是2015年7月29、30日對運動家、天使，連2戰挨轟也讓簡森在世界大賽防禦率飆高至4.50，並「追平」里維拉生涯季後賽141局挨轟數。

道奇守護神簡森。（法新社）