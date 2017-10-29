LOL世界賽》破解WE無敵COMBO戰術 韓國SSG搶先聽牌

前三局結束，SSG以2比1搶先聽牌。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽29日來到第二組四強賽事，由日前擊敗LCK下季冠軍LZ的韓國三星SSG對上從入圍賽一路打上來的中國第三種子WE，儘管首局WE只花27分鐘就收下勝利，並讓SSG全場只打出一次擊殺；但後兩局SSG靠著B/P戰術，第二局先是以吶兒破解WE的加里歐配嘉文四世無敵COMBO，第三局再靠地圖營運取得二連勝。前三局結束，SSG以2比1暫時領先對手，呈現聽牌局面。

開局WE選擇慎（957）、古拉格斯（Condi）、卡薩丁（xiye）、剎雅（Mystic）與銳空（Ben）；SSG則是凱能（CuVee）、嘉文四世（Ambition）、塔莉雅（Crown）、崔絲塔娜（Ruler）與塔里克（CoreJJ）。（取自Twitch）

開局SSG策劃一等4人蹲對方紅區，卻遭WE反包收下嘉文四世（Ambition），也讓雙方打野開局就拉開差距，接著WE下路雙人組又取得首塔經濟，SSG上路凱能（CuVee）兩度被對方多夾少，塔莉雅（Crown）在上下兩路都崩無法展現跑線特性，17分鐘卡丁薩「肥起來」單殺凱能，連同慎展開邊線分推，SSG無法阻止，只能任由對方在自家野區肆虐。

憑著視野優勢，22分鐘WE直接開吃巴龍，SSG完全棄守，再靠著三線同進的巴龍BUFF優勢，WE在中路先是扛住對方強開並打出0換2，直接打掉一座主堡塔，回補後再度重返高地打出1換5，順利在27分鐘拿下主堡，SSG全場只打出一次擊殺，十分悽慘。

第二局SSG先選，選擇吶兒（CuVee）、古拉格斯（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、法洛士（Ruler）與珍娜（CoreJJ）；WE則是藍寶（957）、嘉文四世（Condi）、加里歐（xiye）、圖奇（Mystic）與塔里克（Ben）。（取自Twitch）

本場WE再度拿出招牌陣容加里歐配嘉文四世的COMBO無敵控場組合，卻被吶兒一人破解，開局SSG靠著轉線及視野控制，很快就掌握首塔經濟與推塔優勢，20分鐘推塔數來到5比1絕對領先，儘管前兩波會戰WE靠著轟炸組合仍掌握團戰優勢，但SSG總是能成功反打一波。

特別是在22分鐘的會戰，雖然由WE靠著果斷開戰融化法洛士（Ruler）及珍娜（CoreJJ），但SSG隨即在河道口靠著大吶兒（CuVee）壓制圖奇（Mystic）位置，助隊伍打出0換4並收下巴龍，再度在對方高地先扛住WE的強開控場並反收下兩顆人頭，讓SSG順利在28分鐘推倒主堡，追平比數。

第三局WE先選，選擇科加斯（957）、嘉文四世（Condi）、奧莉安娜（xiye）、崔絲塔娜（Mystic）與卡瑪（Ben）；SSG則是慎（CuVee）、古拉格斯（Ambition）、塔莉雅（Crown）、法洛士（Ruler）與塔里克（CoreJJ）。（取自Twitch）

開局雙方打野無太多GANK，三路呈單純對線，但SSG不用太多激情，就靠著地圖營運慢慢打出破口，先在15分鐘拿下首條小龍與首塔，21分鐘再策劃4夾2收下奧莉安娜（xiye）後推倒中外塔，儘管嘉文四世（Condi）在23分鐘強行開戰，但遭塔里克（CoreJJ）開無敵擋下，並反打1換3後吃下巴龍，率先取得六外塔與雙地龍，WE視野完全跨不出河道。

SSG正面團戰無往不利，又在31分鐘會戰先融化科加斯（957），假裝退守後又靠著塔莉雅開大築牆再殺卡瑪（Ben），成功吃下第二支巴龍，並取得三兵營優勢，36分鐘再度重返高地，再度靠著塔里克無敵保護打出0換3，順利拿下第二勝聽牌。