中職》林泓育、郭嚴文猛打賞4打點 桃猿主場奪第2勝

林泓育3安打4打點，幫助桃猿贏球。（記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕首戰不敵中信兄弟，地主Lamigo桃猿隊今天在桃園主場搶勝，靠著4局下猛打一輪攻下6分大局，全場全員安打，18安、14：5擊垮中信兄弟，率先拿下第2勝。

首局桃猿洋投道恩斯控球欲亂流，對周思齊投出觸身球保送後，兄弟啟動雙盜壘，猿隊又因失誤掉分，加上張志豪2分砲，開局就豪取3分大局，在第3、4局張志豪、周思齊分別擊出帶有1分打點安打，擴大領先。

雖在首局就挨轟失大局，地主桃猿隊不甘示弱，1局下王柏融、林泓育串聯安打追回1分，3局下輪到詹智堯長打建功，4局下頻以二壘打為球隊貢獻的藍寅倫吹起反攻號角，先是擊出2分打點二壘安打追到1分差，林泓育緊接在敬遠王柏融之後的不規則高彈跳安打追平，陳俊秀、郭嚴文接力敲安延續攻勢，不僅打退兄弟先發洋投羅曼，也從第2任投手官大元打下3分，單局10人次猛攻6分逆轉。

甫結束6分大局，桃猿在6、7、8局仍局局有攻勢，兄弟牛棚銳力、鄭凱文、王則鈞均掉2分，此役以郭嚴文4安打4打點最亮眼，藍寅倫也有猛打賞3分打點進帳，而為球隊打下勝利的功臣林泓育同樣3安4打點，獲選MVP。

別於桃猿越打越順，兄弟打線面對桃猿後援卻一籌莫展，朱俊祥、王躍霖、陳禹勳接力守成，終場猿隊以14：5大比分拿下勝利，台灣大賽暫以2：1領先。

桃園球場湧進17192名觀眾看球。（記者林正堃攝）