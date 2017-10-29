運產會》期盼全運會也有電競 林德福：已被世界接受為運動項目

體育署長林德福在運動產業博覽會閉幕式致詞。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕首屆辦在宜蘭縣中興文創園區的「運動產業博覽會」本（29）日正式落幕，體育署長林德福於閉幕式致詞表示，電競項目已經放入全大運項目中，在明年主辦的中央大學將會是選辦項目，「如果桃園市政府願意把電競成為跟田徑游泳一樣，列為正式項目，那時候我們就開始有真正全國盃」，這也代表未來各縣市將開始舉辦預賽，在最後全運會會有以縣市為單位的電競比賽，想必精彩可期。

林德福指出，他記得體育署在半年前所做的評估報告，覺得電競不該列入運動項目，「但是半年來不只是台灣氛圍改變，整個世界對電競想法也改變，已經被接受認為是運動項目」，他認為運動產業有些項目新興、也有些比較傳統，兩者如何接軌，博覽會最重要的就在於觀念啟發、知識傳遞與技術教導。

林德福也以進駐的運動彩券為例，他不曉得運彩進駐電競館後，民眾是否會對運彩有所改觀，並非賭博，而是需要靠做功課、分析統計，才能從其中的機率分析出哪隊會贏，「行行出狀元，每一行都有竅門」。

最後，林德福也說，希望電競好手將來能揚威國際、所有廠商能大發利市，希望兩年後運動產業博覽會輪到桃園舉辦時，規模會更為盛大，這是第一屆，過去從未有相關經驗，外界給的建議也要細心檢討改進，「畢竟這個運動產業博覽會將來會跟著全國運動會到各縣市去辦」。