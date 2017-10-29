中職》大比分輸球不擔心 史總：就是一場比賽

中信兄弟總教練史耐德。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟開局打出3分大局，不料投手群被Lamigo桃猿打爆，守備、牛棚都出問題，不過對於星期二（31日）將回主場全力求勝，總教練史耐德仍對子弟兵有信心。

前3局失2分表現平平，羅曼在4局下續投頻挨打，換上官大元仍無法止血，黃衫軍慘遭暴力猿攻下6分逆轉，史耐德說，換投的時機點在於羅曼整體投球，1至4局普遍偏高，當下發生這情況，為了避免被打長打拉開比數才做這個決定。

官大元看著球形成場地安打，掉3分擴大失分，成為勝負分水嶺。（記者林正堃攝）

至於牛棚調整的問題，史耐德表示，今天對投手而言是難熬的一天，「不過我們看成一場比賽，會告訴選手不要想太多，我們重整旗鼓準備禮拜二的比賽。」此外，史總也說，守備對兄弟不利，例如林泓育那球彈跳，才造成這樣的結果。

史總表示，第3戰相當期待，因為是第一場主場，相信球迷也很期待，關於調整，史耐德認為，今天選手表現不錯，也很滿意現今陣容，會以今天打線為主，視比賽當天狀況做調整，「這就是棒球，今天的比賽雖然我們輸球，不管我們輸得多或輸得少，終究是一場比賽，不會影響接下來調整的情形。我對這些年輕人都很有信心，我們要做的就是鼓勵大家、重建信心，迎接禮拜二的比賽。」