MLB》明再戰太空人 王牌克蕭賽後上丘準備（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人牛棚9上著火，給了道奇反攻機會，佩德森（Joc Pederson）關鍵3分砲在內豪奪5分逆轉，將系列賽扳成2：2平手，明天道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）將再度上陣，賽後打完他也上丘觀察，為明天比賽做準備。

克蕭本季18勝領先群雄，防禦率2.31排名第二，季後賽3勝0敗，且世界大賽首戰就曾率道奇摘勝，第4戰道奇6：2贏球，免於讓太空人提前聽牌，賽後克蕭隨著球隊走進內野慶祝，但沒有馬上離開，而是站上投手丘模擬投球，「我得讓自己準備好面對挑戰，第一點就是要做好投球的準備。」

克蕭說，再次面對同一支隊伍，心態維持不變，「我不覺得（主客場）所在地能改變什麼，攸關的只有你拿什麼球對付這些人。我們想要贏，就是守下更多、打出更多安打得分。多數時候事情不如你預想那番進行，這也是為什麼得花4天準備，包括精神上的，你得在腦中模擬接下來該做的事情，到第5天來臨時不再想，而是上場執行。」

克蕭。（法新社）

首戰克蕭掛帥先發送給太空人11K，7局只被打3支安打失1分，他的對手、明天將再次對決的凱可（Dallas Keuchel）則是6.2局失3分，苦吞一敗。凱可說，第5戰再逢克蕭，將會是場有趣的比賽，「我們會互相看到彼此的球隊對投手做出什麼樣的調整。」

凱可表示，第一場表現不好，「但我們在主場打球的方式，會讓我們更舒適自在，大家的心情是放鬆的，而非緊張、緊繃的，也許有些驚奇的結果會發生。」