台灣大賽》第4局灌6分奠勝基 洪總：打開後壓力都釋放了

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在主場以14：5擊敗中信兄弟，拿下台灣大賽第2勝，系列賽取得2：1領先。桃猿總教練洪一中表示，第一戰輸球後，大家都開朗不起來，第2戰一開始還處於落後，投手和打者都表現得綁手綁腳，但4局下打開後，壓力就釋放了。

桃猿先發投手道恩斯今天開局表現不佳，首局被張志豪敲出2分砲，單局掉3分，並在3、4兩局各丟1分，球隊一開賽就處於落後局面，總教練洪一中賽後表示，投手有輸不得的壓力，投球比較放不開，再加上對方打者對投手的球路掌控得不錯，原本第4局就想換了，但第一戰後援投手不穩，所以繼續把他留在場上。

洪總說，所幸4局下灌進6分逆轉，道恩斯也表現得正常多了。道恩斯今天主投6局用104球，被敲8支安打失5分，4分為責失分，另有3次四壞球保送。

洪總也提到，牛棚因為太久沒有比賽，首戰表現不佳，朱俊祥站在投手丘時嘴巴還在抖，不過適應大賽的氣氛過後，今天牛棚表現得還不錯。此役朱俊祥、王躍霖和陳禹勳接力登板，合計後援3局飆4K，無安打無失分。

台灣大賽3、4兩戰將作客台中洲際球場，洪總表示，先發調整應該不會做出太大的變動，會與教練團討論後再做最後決定。

桃猿總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）