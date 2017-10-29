網球》丹麥甜心復仇天敵大威 首度笑捧年終金盃

沃茲妮雅琪在WTA年終賽直落二拍落大威制霸。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017WTA年終總決賽於新加坡落幕，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）如願攻頂，2個6：4強壓「高齡」37歲的美國老將大威廉絲（Venus Williams），不但中止了對戰7連敗，前世界球后沃妹也首度笑捧年終金盃，女單排名將從第6重回前3席。

芳齡27的沃茲妮雅琪，雖然比大威年輕10歲，底線防守型的球風，卻屢遭強發猛抽的「暴力打法」天敵壓制，2007至15年間7度交手全輸，直到如今「丹麥甜心」才甜蜜復仇，用第一座年終賽金盃，來慶賀她生涯對戰首度開胡。

決賽「矛盾之爭」，身材高大的丹、美雙姝互破拉鋸，沃妹靠著3破首盤驚險到手。相隔8年才重返年終賽的大威，次盤體能狀態明顯下滑，讓拚出信心的「丹麥甜心」連破帶保5：0開局，即使聽牌時出狀況，又讓賽史爭后最老的大威雙破、一度扳回4局，仍居領先的沃妹頂住壓力，關鍵第10局回破止血，直落2關門出線。

擊敗天敵大威，沃茲妮雅琪激動摀嘴。（法新社）

雙打決賽，匈牙利芭波絲（Timea Babos）強忍踝傷，與捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova）後來居上，歷經「超級搶10」激鬥，第3種子「匈捷聯軍」終挾4：6、6：4、10：5大逆轉荷蘭貝騰絲（Kiki Bertens）、瑞典拉森（Johanna Larsson）這組黑馬，同樣首度封后。芭波絲週五4強對抗頭號種子「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）／詹詠然時，次盤末搶救險球跌倒扭傷，但「匈捷聯軍」仍以6：4、7：6（7：5）強壓球后組合「辛然配」。