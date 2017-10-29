電競全國公開賽》M17二隊班底Jordan Corgi勇奪《英雄聯盟》冠軍

《英雄聯盟》項目冠軍「Jordan Corgi」，同時也是LMS戰隊M17的二軍。（取自TESL網站）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕由教育部體育署與中華民國電子競技運動協會（CTeSA）、台灣電子競技聯盟（TESL）合辦的「106年電競全國公開賽」一共舉行五項電競賽事，經過一個月的線上線下賽後，五項賽事冠軍於本週一一出爐，壓軸賽事為《英雄聯盟》，今日進行四強及冠軍戰事，最終由ECS聯賽隊伍A17選手組成的「Jordan Corgi」直落三打敗有前LMS選手的「添志狗哥寶遠國華祖嘉」，奪得冠軍及50萬元獎金。

最終《英雄聯盟》項目四強隊伍為：亞軍蒐集狂、添志狗哥寶遠國華祖嘉、Jordan Corgi與NoFancy，四隊戰力均十分強大，分別為前兩支有著前LMS選手坐鎮、Jordan Corgi則是A17班底、NoFancy為高端業餘隊伍。

四強首組對戰由Jordan Corgi對上NoFancy，毫無意外的，前者兩場只花了20分鐘就以二連勝晉級；另一組則是前HKA戰隊老隊友的對決，最終由中路選手Gear在隊的添志狗哥寶遠國華祖嘉以2勝1敗晉級，這次亞軍蒐集狂蒐集不到「亞軍」了。

最終冠軍戰為五戰三勝制，本場為ECS戰隊對上前職業選手對決，連三局比賽都由Jordan Corgi佔得上風，三局巴龍均順利拿下，最終就以三連勝取得勝利，奪下冠軍及50萬元獎金。

五項電競賽事最早舉行的為《快打旋風V》，經由線上賽出線的八位格鬥圈好手在10月21日齊聚電競館，最終在冠軍戰由「KOF_99999_TW」對決「gorodaimon」，兩人同樣使用「拜森」對陣「七川美華」，雙方較勁後，由「gorodaimon」拿下冠軍與10萬元獎金。

《快打旋風V》項目冠軍「gorodaimon」。（取自TESL網站）

緊接著在第三天22日登場的為《傳說對決》項目，挺進冠軍戰兩支隊伍為「SMGT TEAM」與「傳說摘星」，在五戰三勝制對戰中，兩隊打好打滿進入第五局，「傳說摘星」祭出快攻戰迅速將經濟拉開，頻頻會戰告捷，拿下冠軍與50萬元獎金。

《傳說對決》項目冠軍隊伍「傳說摘星」。（取自TESL網站）

第三個項目《爐石戰記》四強至冠軍戰於27日登場，最終冠軍戰由「Rotam」對上「StArMoon」，在五戰三勝制中，敗部打上來的「Rotam」先是連勝兩局，儘管第三局被對手拿下，但第四局則是靠著火舌圖騰和海巨人替他的薩滿重新站穩腳步穩穩鋪場，拿下冠軍及10萬獎金。

《爐石戰記》項目冠軍「Rotam」。（取自TESL網站）

第四個項目《絕對武力Online》採《殭屍團隊殲滅模式》的三戰兩勝制，最終冠軍由「SKTT2」與「我覺得不太行」展開對決，「我覺得不太行」無法破解對方戰略，讓「SKTT2」順利奪下冠軍及10萬元獎金。

《絕對武力Online》項目冠軍隊伍「SKTT2」。（取自TESL網站）