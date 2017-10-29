網球》辛吉絲淚灑WTA引退式 末任搭檔詹詠然獻花祝福

辛吉絲（左1）宣布退休，詹詠然（左2）獻花祝福。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017WTA年終總決賽於新加坡落幕，大會特地為「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）舉辦引退儀式，過往戰友等現、退役球星蒞臨，並由我國詹詠然代表獻花，溫馨場面令辛公主感動落淚，她對生涯最後搭檔感性地說：「23年來我第一次當雙打年終球后，也是唯一一次，就是跟妳。」

辛吉絲特地穿著黑色蕾絲禮服翩然現身，優雅高貴氣質驚豔全場，已退役的法國名將皮爾絲（Mary Pierce）等歷任搭檔站台力挺，與「瑞士公主」熱情說笑話當年，應邀獻花的詹詠然說：「儀式中看她歷年影片，我真的很感動，從小她就是偶像，因為被她影響，今天我才有辦法站在這裡，很榮幸成為她最後一任搭檔。」

辛吉絲（左2）退休，歷任搭檔都現身祝福。（路透）

詹詠然表示，今年2月開始與辛吉絲組軍，就知道她今年底打算退休，但大家始終捨不得，因為從辛吉絲身上學習到太多東西，「她被譽為天才型選手，其實這是外界看到的表面，她不論對於工作、比賽或訓練，都花了很多苦心，我打從心裡佩服，很幸運能跟她合作，也祝福她生命下個篇章更加美好。」大詹還透露，雖然明年換人搭配，但辛吉絲已答應會來看比賽，「她開玩笑說要當陪練員，大家都在期待哦。」

今年9月才過37歲生日的辛吉絲，長達23年職業生涯囊括25座大滿貫金盃，包括5座女單、13座女雙與7座混雙，這也是當代網壇傳奇繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後，第三回高掛球拍。早在2013年入選國際網球名人堂的辛吉絲，目前女雙排名與詹詠然並列世界第1；而獲選為今年WTA「最佳雙打」的「辛然配」，也是2017年女雙年終球后。