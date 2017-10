網球》辛吉絲淚灑WTA引退式 末任搭檔詹詠然獻花祝福

辛吉絲(左1)宣布退休,詹詠然(左2)獻花祝福。(路透)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2017WTA年終總決賽於新加坡落幕,大會特地為「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)舉辦引退儀式,過往戰友等現、退役球星蒞臨,並由我國詹詠然代表獻花,溫馨場面令辛公主感動落淚,她對生涯最後搭檔感性地說:「23年來我第一次當雙打年終球后,也是唯一一次,就是跟妳。」

辛吉絲特地穿著黑色蕾絲禮服翩然現身,優雅高貴氣質驚豔全場,已退役的法國名將皮爾絲(Mary Pierce)等歷任搭檔站台力挺,與「瑞士公主」熱情說笑話當年,應邀獻花的詹詠然說:「儀式中看她歷年影片,我真的很感動,從小她就是偶像,因為被她影響,今天我才有辦法站在這裡,很榮幸成為她最後一任搭檔。」

辛吉絲(左2)退休,歷任搭檔都現身祝福。(路透)

詹詠然表示,今年2月開始與辛吉絲組軍,就知道她今年底打算退休,但大家始終捨不得,因為從辛吉絲身上學習到太多東西,「她被譽為天才型選手,其實這是外界看到的表面,她不論對於工作、比賽或訓練,都花了很多苦心,我打從心裡佩服,很幸運能跟她合作,也祝福她生命下個篇章更加美好。」大詹還透露,雖然明年換人搭配,但辛吉絲已答應會來看比賽,「她開玩笑說要當陪練員,大家都在期待哦。」

今年9月才過37歲生日的辛吉絲,長達23年職業生涯囊括25座大滿貫金盃,包括5座女單、13座女雙與7座混雙,這也是當代網壇傳奇繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後,第三回高掛球拍。早在2013年入選國際網球名人堂的辛吉絲,目前女雙排名與詹詠然並列世界第1;而獲選為今年WTA「最佳雙打」的「辛然配」,也是2017年女雙年終球后。

An emotional #WTA president Micky Lawler pays tribute to the retiring legend @MHingis pic.twitter.com/2uqqeHslSt