羽球》收下今年第4冠！戴資穎首度在法國超級賽稱后

戴資穎拿下今年第4座超級系列等級冠軍。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣世界羽球球后戴資穎睽違半年再打進超級系列賽決賽，此次也是生涯首度殺進法國超級賽女單冠軍賽，今日面對日本名將山口茜，原以為會是場硬仗，小戴展現球后本色，以21：4、21：16獲勝，取得今年第4座超級系列等級冠軍，進帳冠軍獎金24375美元（約73.7萬台幣）。

戴資穎從去年晉級香港超級賽冠軍戰後，近6次晉級決賽都冠軍，決戰的勝率百分之百，不過，自從今年4月16日於新加坡羽球超級賽奪冠後，小戴在印尼、澳洲、南韓、日本、丹麥等頂級超級、超級系列賽都無緣決賽。

戴資穎這回與山口茜進行生涯第9次交手，雙方生涯前8回碰頭，勝負各半，就連今年上半年亞錦賽金牌戰、澳洲超級賽4強戰，小戴先在亞錦賽替台灣摘下首金，而澳洲則是由山口茜贏。

戴資穎開局就取得6：0領先，即便山口茜連下2分，小戴又很快拿了5分，節奏幾乎都掌握在手上，很快就先馳得點；次局，山口茜試圖與小戴抗衡，甚至也取得多次1分領先，在7：8落後下，小戴又連拿4分，先取得11分，最終也將勝利鎖定。

戴資穎從去年香港超級賽起，至今7度打進冠軍戰都成最終贏家，而此次在法國站稱后，也是台灣第2位羽球選手在花都捧冠，上位是2014年的周天成。

此外，本屆男單冠軍由第8種子印度斯理坎特（Kidambi Srikanth）以21：14、21：13擊敗日本非種子23歲好手西本拳太，贏得他今年第4座超級系列賽冠軍，且也連續在丹麥、法國稱王，這回進帳冠軍獎金24375美元（約73.7萬台幣）。