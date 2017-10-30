詹詠然：很高興成為辛吉絲最後一個搭檔

〔中央社〕WTA年終總決賽今天落幕，大會為瑞士網球好手辛吉絲舉行引退儀式，由搭檔台灣女將詹詠然代表獻花，她除認為自己獲益良多外，也很高興成為辛吉絲的最後一個搭檔。

世界女子職業網球協會（WTA）年終賽今天進行雙、單決賽。大會利用雙打決賽結束後的空檔，特別為辛吉絲（Martina Hingis）舉行引退儀式。

擔任搭檔的詹詠然代表獻花，獻上滿滿的祝福。辛吉絲也對詹詠然及球迷的支持表示感謝。

詹詠然指出，辛吉絲是她從小以來的偶像，從今年搭配之初就獲悉辛吉絲要退休，雖然一直沒有對外公布，但很榮幸成為辛吉絲的最後一個搭檔。

詹詠然晚間也在臉書上寫下對辛吉斯的心情故事，她雖難捨這位完美的搭檔，但認為能和辛吉斯成為搭檔是一段不可思議、也難以忘懷的旅程，自己從未想過能和從小以來的偶像成為搭檔。

詹詠然指出，很多人都羨慕她有這麼棒的搭檔，辛吉斯一直是自己的偶像，即便到今天仍不斷受到激勵。

詹詠然並祝福辛吉斯的下一個人生篇章會更美好。

詹詠然和辛吉斯在WTA年終賽雙打4強賽中，爆冷敗給匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）與捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）。巴波斯和赫拉瓦科娃則在今晚決賽中摘冠。

詹詠然與搭檔辛吉絲不僅甫獲WTA選為年度最佳雙打，WTA也確認兩人年終世界排名第一。兩人日前也高舉女雙年終球后獎盃，同時領年終球后鑽戒。辛吉絲和詹詠然今年搭檔以來，共獲9項女雙金杯，包括9月的美國網球公開賽冠軍。