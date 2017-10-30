費天王巴塞爾家鄉8度奪冠 重返網壇史上頭號賞金王

費天王重返網壇史上頭號賞金王。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不老傳奇費德爾（Roger Federer）名利雙收！瑞士家鄉巴塞爾男網賽，36歲的費爸後勁十足，6：7（5：7）、6：4、6：3逆轉勝阿根廷暖男波特羅（Juan Martin del Potro），在自家父老面前第8度風光封王；費爸原已高達33億台幣起跳的生涯總獎金，也已超越塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），再度成為網壇史上頭號賞金王。

費德爾坐擁19座大滿貫男單冠軍，持續穩居史上第一人，加上本季復出巡迴賽連戰皆捷，上週職業生涯總奬金已來到1億938萬7410美元（約33億908萬台幣），與原本獨走的喬帥1億980萬5403美元（約33億2172萬台幣），相差不到43萬美元。由於30歲的喬帥早已因傷下半季提前報銷，反觀費爸把握機會，又在巴塞爾笑捧第8冠、再添約47萬美元獎金，名利雙收重返網壇歷史獎金榜首。

費天王本季還有獎金更高的巴黎名人賽、倫敦年終總決賽，大把、大把鈔票即將進帳，季末可望率先突破1億1千萬美元關卡，持續領先古往群雄。至於費爸生涯奪冠最多的賽事，仍為德國哈雷草地的9冠，如今巴塞爾8冠則已追平溫布頓草地大滿貫成名地，至於杜拜、辛辛那提各7度掄元。