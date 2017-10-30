羽球》李洋／李哲輝打敗世界第二 生涯首度超級賽封王

台灣男雙組合李洋（左）、李哲輝（右）今日凌晨在法國超級賽稱王，兩人合拍以來首座超級賽冠軍。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界第8、「雙李配」李洋／李哲輝今日凌晨在法國羽球超級系列賽壓軸登場，於男子雙打決賽以21：19、23：21世界第2的丹麥組合波伊／摩根森（Mathias BoeE／Carsten Mogensen），取得兩人合拍以來首座超級賽冠軍。

「雙李配」今年各大賽成績並不理想，甚至6月在全國團體賽還連續在4強、決賽敗北，兩人遲遲尋找解決之道，如今總算在法國超級賽找到方法，一路過關斬將，締造兩人合拍以來的大驚奇。

李洋／李哲輝與波伊／摩根森共交手2次，勝負各半，而最近1次在3月印度超級賽交手，「雙李配」直落二取勝。這回兩組人馬再度碰面，雙李配首局在12：12第7度戰成平手後，連下2分後，也就一路維持著2分領先到先下一城。

次局，台灣、丹麥兩大人馬持續激戰，在14：14戰平後，李洋／李哲輝又連取3分，但隨後又是你來我往，雙李配先被對手取得1個局末點，不僅成功挽救，也逼出生涯頭一個超級賽的賽末點，即便因李洋判斷失誤，但很快雙李配又拿1賽末點，李哲輝一記帥氣扣殺，將勝利放進口袋。

「雙李配」李洋／李哲輝自2013年李勝木／蔡佳欣在新加坡、澳洲超級賽奪亞軍後，不僅首度台灣男雙能闖入超級賽冠軍戰，也是自2012年方介民／李勝木馬來西亞稱王後，再度有台灣男雙在超級系列賽奪冠。