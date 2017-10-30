NBA》歐拉迪波扮演Key Man 溜馬賞馬刺二連敗

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天做客溜馬，雙方整場比賽打得膠著，比數一路緊咬，此役溜馬在歐拉迪波（Victor Oladipo）和小沙波尼斯（Domantas Sabonis）合力轟下55分的帶領下，終場以97：94送給馬刺二連敗。

小沙波尼斯此役有22分進帳。（今日美國）

前三節打完溜馬不曾處於落後，不過第四節一開始馬刺在蓋伊（Rudy Gay）兩罰命中後，首度將比數超前，更一度將分差擴大到9分領先，不過主場的溜馬不甘示弱，歐拉迪波跳投命中後，楊恩（Thaddeus Young）再以一記三分彈回敬，將分差縮小到4分。

比賽進入倒數10秒鐘，溜馬仍有兩分落後，此時歐拉迪波再度扮演Key man，投進關鍵三分球將比數以95：94超前，最後馬刺採取犯規戰術，喬瑟夫（Cory Joseph）兩罰穩穩命中，溜馬就以3分之差帶走勝利。

歐拉迪波攻下全隊最高23分。（今日美國）

馬刺本場5人得分上雙，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下全場最高26分8籃板，P.加索（Pau Gasol）貢獻17分7籃板5助攻，不過吉諾比利（Manu Ginobili）表現低迷，上場21分鐘6次出手全數落空，僅靠著罰球拿到3分。

艾德瑞吉轟下全場最高26分。（今日美國）