暴雪英霸》台灣代表隊ST連敗中、歐勁旅 全球冠軍賽止步小組賽

台灣戰隊Soul Torturers連兩敗慘遭淘汰。（取自Blizzard Estadium臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《暴雪英霸》HGC全球冠軍賽小組賽D組賽事於台灣時間30日凌晨展開，台灣隊伍ST首場強碰中國第一種子SPT，慘遭二連敗，落入敗者組；隨後與同為一敗的歐洲Team Expert交戰，卻再度直落二落敗，本屆全球冠軍賽止步小組賽，以0勝2敗畫下句點，無緣挺進BlizzCon八強賽。

ST首場對上中國SPT，首張地圖為厄運之塔，SPT選擇穆拉丁、德哈卡、雷加、維拉及烏瑟；SPT則是亮翼、精英牛頭大佬、路西歐、葛雷邁恩與瑪瑟爾。（取自Twitch）

開局ST成功掌握地圖機制，率先取得三座祭壇，不過隨著比賽進入中期，SPT多次抓到落單的ST人員，等級呈些微領先，雙方正面開戰又總是能先抓下精英牛頭大佬，讓ST無力正面應戰，前期優勢全數花光，連續兩次地圖BOSS都收入SPT口袋。接連會戰失利， 19分鐘ST主堡血量已經剩下4滴。

隨著下一波地圖機制開啟，ST只得正面應戰，但SPT再度靠雷加嗜血術開啟先收下牛頭大佬，ST一度靠著葛雷邁恩及瑪瑟爾打出破口，但卻發生集火目標不明的溝通失誤，讓SPT成功反打1換4，拿下最後一座祭壇，收下首勝。

ST發生集火目標不明的溝通失誤，反讓葛雷邁恩被抓下。（取自Twitch）

第二張地圖為蛛后之墓，SPT選擇拉格納羅斯、精英牛頭大佬、雷加、弗斯塔德與葛雷邁恩；ST則是卡爾洛斯、路西歐、凱爾薩斯、瑪瑟爾及烏瑟。（取自Twitch）

SPT從選角就十分強勢，開局2分鐘就二夾一收下瑪瑟爾，儘管ST也接連擊殺拉格納羅斯及葛雷邁恩，並召喚首波織網魔，並無太大斬獲，接著SPT掌控節奏，連續召喚三波織網魔及兩波地圖BOSS，直搗ST內堡，節奏完全被對方牽著走。

17分鐘ST接連兩波會戰告捷，把儲存多時的寶石全數繳交，連續召喚三波織網魔回敬對手，但自家核心已經裸露出來，眼看正面會戰逐漸落入劣勢，SPT採取智商壓制，靠著弗斯塔德及葛雷邁恩從下路摸進ST主堡，再靠著前線牛頭大佬唱歌牽制，順利偷下核心，取得第二勝，晉級勝者組。

SPT靠著弗斯塔德及葛雷邁恩成功偷掉ST核心。（取自Twitch）

稍後ST與同樣敗給 韓國Ballistix的歐洲戰隊Team Expert進行敗者組賽事，第一張地圖為煉獄聖壇，ST選擇塔薩達、桑雅、阿薩斯、奧莉爾與維拉；TE選擇穆拉丁、雷加、阿巴瑟、泰瑞爾及源氏。（取自Twitch）

首波暴虐魔由ST順利召喚，並打掉對方上路兩座門牙，但TE阿巴瑟也靠著毒液蟲巢不斷掌握ST成員動向，TE在7分鐘打出0換4後，接連召喚兩波暴虐魔，並靠著機動性十足的團隊連動，頻頻逼ST繳大招保命；13分鐘TE再度於下路傭兵點打出0換4，此時已經帶著第三支暴虐魔成功收下一座內堡，17分鐘TE穆拉丁進場搶開戰先收下維拉，少了輸出位的ST被打出四顆人頭，最終就在18分鐘落敗。

ST對上TE第一場比賽會戰每戰每敗。（取自Twitch）

第二張地圖蛛后之墓，ST選擇塔薩達、葛雷邁恩、雷加、源氏與泰瑞爾；TE選擇穆拉丁、閃光、亮翼、瑪法理恩與泰科斯。（取自Twitch）

陷入淘汰邊緣的ST開局很快就靠著調線打掉下路一座門牙，但TE也靠著五人集結接連收下源氏及雷加，2分鐘閃光再靠著脈衝炸彈收下泰瑞爾，TE攻勢毫不停息，隨即招喚首波織網魔推倒上中兩路外堡門牙；13分鐘雙方中路開戰，TE打出0換2，接連召喚兩波織網魔進逼對方主堡，但閃光佔位過前先被葛雷邁恩收下，源氏想要追擊穆拉丁也反遭收頭。

20分鐘ST抓到空檔召喚地圖BOSS爭取交寶石時間，但下一波織網魔還是由對方召喚，ST選擇強開戰打出2換3，守住第一波攻勢，但23分鐘TE成功阻止ST成員交寶石，並打出0換4，最終就在24分鐘推倒ST核心。