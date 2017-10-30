MLB》白目犯大錯！古利爾害老大哥親向達比修溝通

達比修有（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人一壘手古利爾（Yulieski Gurriel）前天因在開轟後對達比修有做出帶有種族歧視的動作，遭大聯盟禁賽5場，而針對小老弟所犯下的錯誤，太空人老大哥貝爾川（Carlos Beltran）甚至親上火線調停，向前隊友達比修有傳簡訊溝通。

據資深記者Ken Rosenthal透露，貝爾川在簡訊中向達比修有保證古利爾「是個好人」，且正因他相信古利爾是好人，才會介入這次事件。

在收到前隊友的安慰後，達比修有則向貝爾川回應：「他（古利爾）只是犯了一個常見的錯，若能從中學習對他肯定意義重大，我喜歡看他打球，每次都很期待與他對決，我的感覺從沒變，高度尊重並喜歡這個球員。」

古利爾（法新社）

收到達比修有的回應後，貝爾川向媒體表示，「達比修有是個非常好的人，他也是我最喜歡的球員之一，他不只強大還保有一顆謙虛的心，當我跟他在遊騎兵當隊友時，就見證了他的出色。」

而回到太空人休息室後，貝爾川不但把古利爾找來溝通，還拿出達比修有回的簡訊給古利爾看，「你看看達比修是什麼樣的反應，我介入是因為我相信你這個人，你是好人，然後我希望能他不要誤解你，知道嗎？我們都從中學經驗，要從錯誤中學習。」貝爾川說。

貝爾川過去曾與達比修有共事。（USA Today Sports）