NBA》沃克、豪爾德雙「雙十」 黃蜂氣走魔術

沃克轟下全場最高34分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天主場迎戰魔術，靠著先發五虎得分上雙及一哥沃克（Kemba Walker）攻下全場最高34分6籃板10助攻「雙十」演出，助隊以120：113，7分之差氣走魔術。

首節雙方僅有3分之差，不過次節黃蜂得到34分，最多領先魔術達15分，半場打完就取得13分領先優勢，沃客更在第二節包辦11分。

下半場開始魔術吹起反攻號角，富尼耶（Evan Fournier）飆進2顆三分球，西蒙斯（Jonathon Simmons）單節拿到7分，第三節打完魔術將分差縮小到7分，值得一提的是，替補上場的西蒙斯貢獻全隊最高27分。

西蒙斯替補上陣拿到全隊最高27分。（法新社）

最後決勝節，魔術率先打了一波4：0的攻勢，再將分差縮小至3分，不過沃克一上場就先來一發三分彈，接著又突破上籃命中，魔術最終仍敵不過多點開花的黃蜂，在三連勝之後吞下敗仗。

此役「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）也是「雙十」演出，拿下22分10籃板，蘭柏（Jeremy Lamb）貢獻20分6籃板7助攻，M.威廉斯（Marvin Williams）有13分進帳，奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）則拿到10分。

「魔獸」豪爾德。（法新社）