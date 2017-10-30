NBA》柯瑞第4節得分掛蛋 勇士主場不敵「西部殺手」活塞

柯瑞第4節得分掛蛋。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上季冠軍勇士怎麼了？衛冕軍今天在甲骨文球場出賽，「萌神」柯瑞為了歡度萬聖節，賽前還開心扮成《奪魂踞》的木偶Billy，騎著三輪車進球場，場上與杜蘭特、K.湯普森雖合力拿下84分，但他末節得分掛蛋，勇士也以107：115不敵活塞，無緣4連勝，也吞下本季第3敗。

勇士首節還以35：27領先活塞，但後3節的單節得分都無法再次超過30大關，即便第3節領先達14分，但一個不留神又被活塞回敬10：0攻勢，甚至帶著1分落後進入末節，結果衛冕軍竟在第4節進攻熄火，前段僅拿7分，活塞替補控球I.史密斯（Ish Smith）包辦10分，率隊最多領先地主13分，勇士即便在後苦苦追趕也無力回天，黯然在主場兵敗。

柯瑞。（美聯社）

柯瑞全場17投11中，包括3顆三分球，拿到27分、8助攻與6籃板，帳面數據看似不錯，但他第4節卻1分未得，也無法替勇士改變戰局；杜蘭特14投10中，攻下28分與6籃板；K.湯普森19次出手命中12球，其中有4記三分，繳出全隊最高29分，但勇士此仗10顆進攻籃板不如活塞17顆。

活塞昨天才剛扳倒快艇，讓聯盟不敗之師消失殆盡，今日又在客場打敗衛冕軍，宛如成為西部強權殺手，主力中鋒卓蒙德（Andre Drummond）8分、18籃板其中有8個進攻籃板；布萊德利（Avery Bradley）23分、R.傑克森（Reggie Jackson）22分、T.哈里斯（Tobias Harris）16分、I.史密斯16分。

柯瑞賽前變裝小丑：