〔體育中心/綜合報導〕金州勇士「湯神」湯普森(Klay Thompson)日前在個人社群上宣布將在近三場比賽中,每得1分就捐1000美元(約3萬新台幣),作為發生於自己家鄉加州森林大火的救援基金,今天比賽結束,湯普森累計將捐出69000美元(約208萬新台幣)。

勇士今天面對活塞以107:115,8分之差輸球,湯姆森貢獻全場最高29分,加上前兩場面對暴龍及巫師拿下的22、18分,近三場合計繳出69分,不過勇士也吞下本季第三敗。

During our next 3 home games, I'm pledging $1000 per point to North Bay fire relief. Join me by pledging any amount: https://t.co/IRUXEdItDM pic.twitter.com/oTAbssc1I5