NBA》悲情！七六人新秀傷兵魔咒 佛爾茲肩傷無限期停賽

七六人每次一開季傷兵就如影隨形。（取自ESPN推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人球團今宣布，陣中狀元佛爾茲（Markelle Fultz）因為右肩傷勢，將無限期缺賽，預計於3周內會再進行檢查，七六人仍無法擺脫近幾年高順位新秀在第一年就出現傷病的慘況。

今年七六人換得選秀狀元籤，簽下後衛佛爾茲，外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯（Ben Simmons）連線，一同打天下。

不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝，雖趕上開季，但他從板凳出發，出賽4場平均打了19分鐘，繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績，不盡理想，右肩膀也有疼痛等傷勢，不得不暫時休息。

外媒指出，雖然佛爾茲右肩未有結構性損傷，但球團謹慎以對，今宣布他將無限期缺陣，3周內會重新檢查、評估狀況。

七六人狀元佛爾茲。（法新社）

近幾年七六人擺脫不了大物新秀第一年就受傷的窘境，2013年首輪第6順位的諾埃爾（Nerlens Noel）菜鳥年因十字韌帶撕裂飽受傷痛，2014年探花恩比德（Joel Embiid）右腳頻頻動手術，直到上季才穩定出賽，2015年榜眼歐卡佛（Jahlil Okafor）也在出賽53場後動了右膝手術整季報銷，去年狀元西蒙斯（Ben Simmons）則因右腳骨折缺席一整季。