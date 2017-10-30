MLB》5小時17分惡戰 太空人10局再見安13：12氣走道奇

柏格曼敲出再見安打，接受隊友歡呼。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕誰贏就搶下聽牌優勢的世界大賽第5戰，道奇和太空人今天分別推出王牌投手掛帥先發，由克蕭（Clayton Kershaw）對決凱可（Dallas Keuchel），不過2人此役都投不滿5局，最終太空人靠柏格曼（Alex Bregman）在延長10局下敲出的再見安打以13：12逆轉擊敗道奇，搶下3-2的聽牌優勢。

道奇首局就展開猛烈攻勢，開路先鋒泰勒（Chris Taylor）敲安後讓凱可投出連2次的保送，接著佛西瑟（Logan Forsythe）敲出2分打點安打，外加太空人一壘手古利爾（Yulieski Gurriel）守備失誤，道奇一口氣就拿下3分。

4局上道奇再靠2支安打添得1分，將比數擴大為4：0，不過4局下輪到壓制3局的克蕭出狀況，對首名打者史普林格（George Springer）投出保送後，「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）連續安打追回1分，接著再靠前天上演爭議事件的古利爾轟出追平3分砲。

克蕭投不滿5局退場。（法新社）

5局道奇重砲一壘手貝林傑（Cody Bellinger ）敲出關鍵3分彈超前，但下半局艾圖維回敬一發3分砲，雙方呈現僵局。

7上道奇再掃出2支長打拿下超前分，不過太空人7局下先靠史普林格轟出陽春砲追平，接著柏格曼、艾圖維連續安打超前，柯瑞亞再掃出2分砲，幫太空人取得3分領先。

8上道奇試圖力挽狂瀾，但最終只能拿下1分，下半局太空人鐵捕麥肯（Brian McCann）敲出全場第6轟，太空人取得12：9的領先。

9局上道奇最後反攻，普伊格在1出局、一壘有人時敲出石破天驚的2分彈，道奇追成11：12，接著巴恩斯（Austin Barnes）敲出二壘安打，泰勒再補上中間安打，道奇追成12：12平手。

普伊格敲出續命兩分砲。（法新社）

9局下道奇終結者簡森（Kenley Jansen）登場，但他在2出局後被古利爾敲出二壘安打，所幸下一棒的瑞迪克（Josh Reddick）敲出軟弱飛球出局，雙方進到10局延長賽。

10局下太空人柏格曼把握簡森不穩投出2次四死球機會，敲出再見安打，太空人以13：12逆轉擊敗道奇，結束這場5小時40分的惡戰，搶下聽牌優勢。

此役2隊共掃出7支全壘打，太空人包辦其中5支，今年世界大賽紀錄一籮筐，共累積22轟也打破歷史紀錄，克蕭投4.2局失6分退場，季後賽累積8轟也創下歷史新高，打擊表現最佳的為太空人艾圖維以及柯瑞亞，2人都繳出猛打賞表現，合力貢獻7分打點。

此戰共進行5小時17分鐘，寫下世界大賽2005年以來的新紀錄，同時也是歷史第2久的世界大賽，史上最長的世界大賽是在2005年世界大賽第3戰所寫下的5小時45分鐘，有趣的是當時太空人也是主角，對手則是白襪隊。

柏格曼敲出再見安打。（美聯社）

簡森苦吞敗投。（USA TODAY Sports）