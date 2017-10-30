世大運》紀錄片回味榮耀時刻 5分鐘預告令人淚光閃閃（影音）

國家地理與台北市政府聯合製作《透視內幕：2017臺北世大運》紀錄片將於31日首播，許淑淨（左起）、江宏傑、郭婞淳、莊佳佳30日出席首映。（記者簡榮豐攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運8月底落幕，感動仍存在台灣人心中，台北市觀光局與國家地理頻道合作，將台北世大運幕前、幕後拍成紀錄片，預計明天晚間9點於台灣國家地理頻道首映，今天舉行上映前記者會，播放5分鐘片段，讓台北市長柯文哲感動落淚，台下四位世大運選手許淑淨、郭婞淳、莊佳佳與江宏傑也感同身受。

《透視內幕：台北世大運》紀錄片預計明晚首映，未來將在日本、南韓、東南亞、中東與大洋洲各國多次播映，世界看見台灣將不再是口號，而將化為現實。

《透視內幕：2017臺北世大運》紀錄片將於31日首播，許淑淨（左起）、江宏傑、郭婞淳、莊佳佳30日出席首映。（記者簡榮豐攝）

跆拳道國手莊佳佳當時帶傷上陣，看完預告片段，她表示，仍有心痛的感覺，比賽一幕幕的畫面又回來了，真的很想為台灣奪金，但想起現場熱情的觀眾，他們的加油聲就是她最大動力。

舉重女將郭婞淳打破世界紀錄摘金，奮力舉起的感動時刻讓台灣民眾難以忘懷，她則透露，希望在紀錄片中看到教練與運動員擁抱的畫面，每個世大運工作人員、運動員的時刻都值得被看見。