NBA》柯瑞奪魂鋸三輪車入場 鵜鶘雙塔鬼屋慘叫連連（影音）

〔記者蔡厚瑄/綜合報導〕距離萬聖節只剩下幾天,NBA的眾家球星也紛紛分享慶祝萬聖節的方式,勇士球星「萌神」柯瑞(Stephen Curry)在今天賽前就扮成電影《奪魂鋸》裡的木偶Billy,騎著三輪車從容進入休息室,造型超吸睛,鵜鶘雙塔則是勇闖鬼屋挑戰膽量。

今日勇士與活塞賽前,只見「萌神」柯瑞穿著一身黑西裝並戴上恐怖的人偶面具,有看過電影《奪魂鋸》的人一定認得出來,那就是常出現在系列電影裡的詭異人偶Billy,只見「萌神」悠閒的騎著紅色的三輪車慢慢進入球員休息室,搞笑造型讓隊友笑到彎腰。

爵士隊中鋒「法國高塔」戈貝爾(Rudy Gobert)則是在社群媒體上曬出自己扮成埃及法老王與扮成維京海盜的隊友內托(Raulzinho Neto)萬聖節趣味造型。

戈貝爾與隊友內托曬出萬聖節裝扮。(取自戈貝爾IG)

而鵜鶘隊雙塔A.戴維斯(Anthony Davis)和「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)則是勇闖鬼屋挑戰誰膽大,沒想到兩座高塔在鬼屋裡嚇得花容失色、驚叫連連,畫面十分逗趣。

One of the few times @AntDavis23 & @boogiecousins aren't the ones bringing the terror #hauntedhouse



(Via ballgod/IG) pic.twitter.com/vxPxQoo2Po