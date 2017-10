〔體育中心/綜合報導〕道奇普伊格(Yasiel Puig)在9局上敲出石破天驚的2分砲,一口氣將比數追成1分差,但這一發全壘打卻意外引發左外野太空人球迷的內鬨,一名女球迷在接到全壘打球後開心的高舉著球慶祝,但站在一旁的太空人球迷卻氣得將球搶下,丟回球場,讓該名女球迷的伴侶當場看傻眼,激動的上前理論。

Buddy’s wife caught a World Series home run ball and his friend STOLE IT AND THREW IT BACK! pic.twitter.com/Maaq8zj8Ia