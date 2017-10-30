棒球》亞冠熱身賽11/10開打 羅德全一軍豪華陣容來台

〔記者林宥辰／綜合報導〕2017亞洲職棒冠軍爭霸賽台灣熱身賽將於11月10日登場，受邀來台對戰的日職千葉羅德海洋隊，今（30）日公布參賽選手名單，超人氣隊長鈴木大地、2016年羅德第一指名佐佐木千隼、西野勇士、二木康太、荻野貴司、清田育宏、角中勝也等主力都在名單中，社長山室晉也再次強調：「面對年輕又有火力的台灣隊，我們是抱著必勝的決心來對決！」

打擊陣容羅德也是精銳盡出，荻野貴司、清田育宏，以及在2016年以打擊率3成39、178支安打，拿下太平洋聯盟打擊雙冠王的角中勝也等主力打者。羅德隊強勢來台和中職聯隊交手，也將是新任監督井口資仁接掌兵符之後的首場正式比賽。

亞冠熱身賽由中華職棒與桃園市政府共同主辦，11月10日起將在桃園國際棒球場點燃戰火，一連三天的比賽包括使用亞冠賽官方指定用球與投手粉，賽制更採取與亞冠賽相同的突破僵局制，讓台灣代表隊充分備戰。賽事門票開賣則於全台Famiport系統以及FamiTicket全網購票網獨家販賣，無法到場的球迷朋友也可以透過有線頻道ELEVEN SPORTS及愛奇藝台灣站的免付費觀看方式收看，為台灣代表隊加油應援。此外，太平洋聯盟TV也取得日本獨家轉播。

亞冠熱身賽羅德隊陣容

投手（11人）：佐々木千隼、関谷亮太、藤岡貴裕、東條大樹、酒居知史、松永昂大、西野勇士、有吉優樹、成田翔、益田直也、二木康太

捕手（3人）：吉田裕太、宗接唯人、柿沼友哉

內野手（7人）：鈴木大地、平沢大河、高濱卓也、井上晴哉、大嶺翔太、香月一也、大木貴将

外野手（5人）：荻野貴司、清田育宏、角中勝也、伊志嶺翔大、加藤翔平