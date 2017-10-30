運動也能脫單！新北國民運動中心開趴遇真愛

新北市政府體育處與11座國民運動中心串聯舉辦全台最大的運動派對，歡迎單身男女參加。（新北市體育處提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「雙11」光棍節即將到來，單身型男正妹們出門不用擔心被閃了！新北市政府體育處與11座國民運動中心串聯舉辦全台最大的運動派對，不論是喜歡羽球、拳擊、射箭或漆彈，或單純只想認識新朋友，歡迎大家一起呼朋引伴來開趴運動。

新北市政府體育處表示，現代人運動不再侷限於減重，希望透過運動，保持身體健康、維持體態，還有拓展人脈、結交新朋友，找伴運動比獨自一人更能夠持之以恆，為了迎接1111單身節，全市國民運動中心聯合舉辦運動派對，讓想運動又怕孤單的民眾有機會能夠一舉多得，也期待在活動中能夠成功促成佳偶，活動詳情請至全市國民運動中心詢問，或上官網查詢。

新北市國民運動中心聯合辦理運動趴，吸引網路知名素人團體SunlessBoys的四位大男孩，熱衷於拍攝詼諧幽默影片的他們，多數也是上班族，團員直言：「平日工作忙碌，只有週末的閒暇時間與夥伴們熬夜共同創作，平時完全沒有運動的習慣。」難得來到新莊國民運動中心，他們現場挑戰健身器材，肌力不夠的情況下頻頻出糗，尷尬地搔搔頭，揪團誓言開始健身，擺脫魯蛇宅形象，以規律運動朝向陽光系男孩邁進。

現場也邀請到「運動找真愛」的真人案例Kevin現身證言，體重曾經飆破100公斤的他，長期深受體能下降、行動遲緩不便等肥胖問題的困擾，進而下定決心運動減肥，每週運動五天，半年內瘦下30公斤！在健身期間，不僅拓展自己的生活圈，他還認識了現在的太太，結婚至今，兩人仍舊保有一起規律健身的好習慣。

為了迎接1111單身節，新北市國民運動中心聯合舉辦運動派對。（新北市體育處提供）

為了迎接1111單身節，新北市國民運動中心聯合舉辦運動派對。（新北市體育處提供）

為了迎接1111單身節，新北市國民運動中心聯合舉辦運動派對。（新北市體育處提供）